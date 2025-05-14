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بث مباشر.. ترامب يحضر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
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عرب بوينت بودكاست
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08:46 GMT
10 د
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني
إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "باستهداف مسؤول كبير في حزب الله اللبناني شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان". 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T08:11+0000
2025-05-14T08:11+0000
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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصدر أمني، قوله إن "الجيش هاجم سيارة في منطقة قعقعية الجسر شمال الليطاني"، مؤكدا أنه "تم اغتيال حسين نعمة من حزب الله في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارته في جنوب لبنان".واتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الاثنين الماضي، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3 آلاف مرة، مؤكدا أنها "لم تنسحب أو توقف عدوانها على لبنان".وقال الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار في جنوب نهر الليطاني وتمكين الجيش اللبناني من نشر قواته ليكون القوة الوحيدة لحفظ الأمن هناك"، مشيرا إلى أن "المقاومة منعت إسرائيل منذ 1982، من تقسيم لبنان وعقد اتفاق مذل له".وأضاف أن "إسرائيل بقيت على خمس تلال وفي مكان محدود كان يمكن أن يكون العاصمة بيروت لولا المقاومة"، متابعًا: "معادلة الجيش والشعب والمقاومة انتصرت في لبنان أمام الاحتلال الإسرائيلي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" لما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250511/نتنياهو-يعلن-استعادة-رفات-جندي-إسرائيلي-قتل-في-اجتياح-لبنان-قبل-43-عاما-1100393011.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني

08:11 GMT 14.05.2025
© AP Photoقصف إسرائيلي على لبنان
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "باستهداف مسؤول كبير في حزب الله اللبناني شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان".
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصدر أمني، قوله إن "الجيش هاجم سيارة في منطقة قعقعية الجسر شمال الليطاني"، مؤكدا أنه "تم اغتيال حسين نعمة من حزب الله في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارته في جنوب لبنان".
واتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، الاثنين الماضي، إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3 آلاف مرة، مؤكدا أنها "لم تنسحب أو توقف عدوانها على لبنان".
وقال الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، إن "المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار في جنوب نهر الليطاني وتمكين الجيش اللبناني من نشر قواته ليكون القوة الوحيدة لحفظ الأمن هناك"، مشيرا إلى أن "المقاومة منعت إسرائيل منذ 1982، من تقسيم لبنان وعقد اتفاق مذل له".
وأضاف أن "إسرائيل بقيت على خمس تلال وفي مكان محدود كان يمكن أن يكون العاصمة بيروت لولا المقاومة"، متابعًا: "معادلة الجيش والشعب والمقاومة انتصرت في لبنان أمام الاحتلال الإسرائيلي".
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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" لما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" في لبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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