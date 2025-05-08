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وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فعلناه بحماس وحزب الله والحوثي والأسد سنفعله في طهران
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فعلناه بحماس وحزب الله والحوثي والأسد سنفعله في طهران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو". 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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وحسب القناة "14" الإسرائيلية قال كاتس إن "محور الشر انهار"، مهددا بأن "ما فعلته إسرائيل بالحوثي في صنعاء، وحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، ستفعله أيضا في طهران".وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي، تهديده بتوجيه ضربات قاسية إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن، "إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل"، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي طرف بإيذاء إسرائيل.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها"، مضيفا: "وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء".و‌‏أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20250507/أنصار-الله-لـسبوتنيك-الاتفاق-مع-أمريكا-على-وقف-العمليات-العسكرية-لا-يشمل-السفن-المتجهة-لإسرائيل-1100266017.html
https://sarabic.ae/20250507/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-الاتفاق-بين-واشنطن-وأنصار-الله-1100285013.html
https://sarabic.ae/20250506/وزير-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-لن-تأمن-أمريكا-وإسرائيل-في-المنطقة-بعد-اليوم-1100231144.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار اليمن الأن, أخبار حزب الله, أنصار الله, بشار الأسد, حركة حماس, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار اليمن الأن, أخبار حزب الله, أنصار الله, بشار الأسد, حركة حماس, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فعلناه بحماس وحزب الله والحوثي والأسد سنفعله في طهران

05:24 GMT 08.05.2025
© Getty Images / Thierry Monasseوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".
وحسب القناة "14" الإسرائيلية قال كاتس إن "محور الشر انهار"، مهددا بأن "ما فعلته إسرائيل بالحوثي في صنعاء، وحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، ستفعله أيضا في طهران".
وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي، تهديده بتوجيه ضربات قاسية إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن، "إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل"، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي طرف بإيذاء إسرائيل.
سفينة شحن بريطانية تتعرّض لهجوم من قبل أنصار الله في اليمن في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الاتفاق مع أمريكا على وقف العمليات العسكرية لا يشمل السفن المتجهة لإسرائيل
أمس, 12:24 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".
وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها"، مضيفا: "وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء".
و‌‏أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
أول تعليق من نتنياهو بعد الاتفاق بين واشنطن و"أنصار الله"
أمس, 19:30 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.
وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".

وقبلها بيوم، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
رضوان علي الحيمي الوزير المفوض في حكومة صنعاء التابعة لأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
وزير في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": لن تأمن أمريكا وإسرائيل في المنطقة بعد اليوم
6 مايو, 19:03 GMT
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

يأتي ذلك في وقت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، أن جماعة "أنصار الله"، قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفًا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".

وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
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