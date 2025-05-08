https://sarabic.ae/20250508/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ما-فعلناه-بحماس-وحزب-الله-والحوثي-والأسد-سنفعله-في-طهران-1100290749.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فعلناه بحماس وحزب الله والحوثي والأسد سنفعله في طهران

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فعلناه بحماس وحزب الله والحوثي والأسد سنفعله في طهران

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو". 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T05:24+0000

2025-05-08T05:24+0000

2025-05-08T05:24+0000

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وحسب القناة "14" الإسرائيلية قال كاتس إن "محور الشر انهار"، مهددا بأن "ما فعلته إسرائيل بالحوثي في صنعاء، وحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، ستفعله أيضا في طهران".وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي، تهديده بتوجيه ضربات قاسية إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن، "إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل"، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي طرف بإيذاء إسرائيل.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها"، مضيفا: "وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء".و‌‏أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".

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