https://sarabic.ae/20250506/وزير-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-لن-تأمن-أمريكا-وإسرائيل-في-المنطقة-بعد-اليوم-1100231144.html

وزير في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": لن تأمن أمريكا وإسرائيل في المنطقة بعد اليوم

وزير في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": لن تأمن أمريكا وإسرائيل في المنطقة بعد اليوم

سبوتنيك عربي

أكد الوزير المفوض في الخارجية اليمنية بحكومة صنعاء، رضوان علي الحيمي، أن "العدوان الإسرائيلي الغادر على مطار صنعاء واستهداف الأعيان المدنية يُمثل تصعيدًا خطيرا... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T19:03+0000

2025-05-06T19:03+0000

2025-05-06T19:03+0000

العالم العربي

حول العالم

أخبار العالم الآن

العالم

حصري

قصف اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن

الحرب على اليمن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100230438_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_38c785658b95c677e40aa52ce7a85086.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن هذا العدوان لن يمر دون رد مزلزل للكيان، إن لجوء الكيان الغاصب إلى استهداف المنشآت المدنية يجسد نهجه المستمر في ارتكاب الجرائم والمجازر، ولا يعد ذلك إلا جزءاً يسيراً من الانتهاكات التي يمارسها في قطاع غزة، كما أنه يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، في تحدّ سافر للمجتمع الدولي ومواثيقه".وتابع الوزير المفوض أن "الجمهورية اليمنية سترفع من مستوى عملياتها العسكرية، ردا على العدوان على اليمن واستمرار العدوان على غزة، و سيتوسع في النطاق الجغرافي وارتقاءً في نوعية الأهداف، لتشمل مواقع أكثر حساسية وتأثيرا داخل الكيان الغاصب، حيث لن يكون هناك بعد اليوم أي مكان آمن للعدو في المنطقة".وأردف قائلا: "وأعتقد أن عملياتنا لن تتوقف، ولن تهدأ نيران ردنا، بناء على تأكيد قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان الكامل على قطاع غزة ورفع الحصار الجائر عنه".‌‏وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تنفيذ الضربات بشكل موجه بدقة مع اتخاذ وسائل حذر لتجنب إمكانية إصابة المدنيين والممتلكات المدنية"، متهما جماعة أنصار الله بالعمل على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية.وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل شنت عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء".وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.وبحسب القناة، "فقد امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".جاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا"، وأضاف: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يعلن-وقف-الضربات-الجوية-في-اليمن-فورا-1100222853.html

https://sarabic.ae/20250506/سلطنة-عمان-تعلن-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-أمريكا-وأنصار-الله-اليمنية-1100229510.html

https://sarabic.ae/20250505/غارات-أمريكية-جديدة-على-ميناء-نفطي-لـ-أنصار-الله-غربي-اليمن-1100194992.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

البحر الأحمر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم, حصري, قصف اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, البحر الأحمر