https://sarabic.ae/20250507/أنصار-الله-لـسبوتنيك-الاتفاق-مع-أمريكا-على-وقف-العمليات-العسكرية-لا-يشمل-السفن-المتجهة-لإسرائيل-1100266017.html
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الاتفاق مع أمريكا على وقف العمليات العسكرية لا يشمل السفن المتجهة لإسرائيل
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الاتفاق مع أمريكا على وقف العمليات العسكرية لا يشمل السفن المتجهة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، أن "كافة السفن غير المرتبطة بإسرائيل سيسمح لها بالمرور عبر البحرين الأحمر والعربي وباب المندب". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T12:24+0000
2025-05-07T12:24+0000
2025-05-07T12:24+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100263752_0:15:781:454_1920x0_80_0_0_9fb438fdca879bc73e6030e4a38350c3.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال البخيتي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعة والولايات المتحدة لا يشمل السفن المتجهة إلى إسرائيل"، مضيفًا: "اتفقنا على وقف العمليات العسكرية مع أمريكا فقط، لكن عملياتنا العسكرية لمساندة غزة ستستمر".وتابع: "سيتم استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل فقط"، لافتًا إلى أن "واشنطن تكبدت الكثير من الخسائر المادية والعسكرية، بعدما أقحمت نفسها في العدوان على اليمن وهو ما اضطرنا أن نفرض حظرًا بحريًا عليها".وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني".وقال الحوثي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إعلان ترامب وقف عدوان الولايات المتحدة على اليمن سيتم تقييمه ميدانياً أولاً"، مضيفًا أن "إعلان ترامب يفصل الإسناد الأمريكي لإسرائيل المؤقت، ويعتبر فشلا لنتنياهو الذي عليه أن يقدم استقالته".وأعلنت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، نجاح جهود الوساطة لوقف النار بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجماعة "أنصار الله" في اليمن.وقالت الخارجية العمانية، في بيان لها، إنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنصار الله بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن أنه لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250507/قيادي-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-تصريحات-ترامب-حول-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1100238223.html
https://sarabic.ae/20250506/مستشار-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-على-أمريكا-وإسرائيل-انتظار-الطوفان-اليمني-المدمر-1100230110.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100263752_78:0:702:468_1920x0_80_0_0_72b1642a88226d39be9f03c23bb41110.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": الاتفاق مع أمريكا على وقف العمليات العسكرية لا يشمل السفن المتجهة لإسرائيل
أكد عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، أن "كافة السفن غير المرتبطة بإسرائيل سيسمح لها بالمرور عبر البحرين الأحمر والعربي وباب المندب".
القاهرة- سبوتنيك. وقال البخيتي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
"، إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعة والولايات المتحدة لا يشمل السفن المتجهة إلى إسرائيل"، مضيفًا: "اتفقنا على وقف العمليات العسكرية مع أمريكا فقط، لكن عملياتنا العسكرية لمساندة غزة ستستمر".
وتابع: "سيتم استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل فقط"، لافتًا إلى أن "واشنطن تكبدت الكثير من الخسائر المادية والعسكرية، بعدما أقحمت نفسها في العدوان على اليمن وهو ما اضطرنا أن نفرض حظرًا بحريًا عليها".
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني".
وقال الحوثي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إعلان ترامب
وقف عدوان الولايات المتحدة على اليمن سيتم تقييمه ميدانياً أولاً"، مضيفًا أن "إعلان ترامب يفصل الإسناد الأمريكي لإسرائيل المؤقت، ويعتبر فشلا لنتنياهو الذي عليه أن يقدم استقالته".
وأكد أن "عمليات اليمن كانت وما زالت إسنادا لغزة من أجل إيقاف العدوان وإدخال المساعدات"، متابعًا: "ما رفضنا استمراره بفلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله".
وأعلنت سلطنة عمان
، أمس الثلاثاء، نجاح جهود الوساطة لوقف النار بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجماعة "أنصار الله" في اليمن.
وقالت الخارجية العمانية، في بيان لها، إنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنصار الله بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن أنه لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".
وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن
"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل
" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".