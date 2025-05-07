https://sarabic.ae/20250507/قيادي-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-تصريحات-ترامب-حول-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1100238223.html

قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن

قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن

سبوتنيك عربي

قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار في البمن والاستسلام... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T05:57+0000

2025-05-07T05:57+0000

2025-05-07T05:57+0000

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وأضاف القحوم، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما حصل أن الأمريكي تورط في عدوانه على بلادنا وفشل فشلا ذريعا وسقطت يافطة تهديد الملاحة الدولية البحرية، وفشل في حماية الكيان الصهيوني مما دفعه للبحث عن مخارج وحلول تحفظ ماء وجه".وتابع القحوم: "كان لسلطنة عمان دور كبير في التوصل لاتفاق مع الجمهورية اليمنية وهو ما أعلنته وزارة الخارجية العمانية، وبهذا سيتم تقييم الالتزام الأمريكي واقعيا بما يضمن ما تضمنه الاتفاق، وفي الاتجاه الآخر اليمن الكبير سيظل مستمرا في مساندة غزة فلسطين وضرب الكيان الاسرائيلي حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ورفع الحصار وبهذا ينتهي كل شيء وهو الحل الأمثل والصحيح".وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني".وقال الحوثي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إعلان ترامب وقف عدوان الولايات المتحدة على اليمن سيتم تقييمه ميدانياً اولاً"، مضيفا أن "إعلان ترامب يفصل الإسناد الأمريكي لإسرائيل المؤقت، ويعتبر فشلا لنتنياهو الذي عليه أن يقدم استقالته".وأعلنت سلطنة عمان، أمس الثلاثاء، نجاح جهود الوساطة لوقف النار بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجماعة "أنصار الله" في اليمن.وقالت الخارجية العمانية، في بيان لها، إنه "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنصار الله بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن أنه لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

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https://sarabic.ae/20250506/نتنياهو-من-اعتدى-علينا-سنعتدي-عليه-7-أضعاف-1100231379.html

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