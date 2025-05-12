الرئيس اللبناني: لا تراجع عن قضية حصر السلاح بيد الدولة
09:30 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 09:42 GMT 12.05.2025)
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن بيروت تحرص على عودة العرب إلى لبنان، مشيرًا إلى أن مؤشرات هذه العودة قد بدأت.
جاء ذلك في مقابلة لعون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، على هامش زيارته للبلاد، أكد فيها أن "لبنان ملتزم بالموقف العربي الموحد ولا يمكن أن يكون مقرًا أو ممرًا لأي إساءة لأي دولة عربية".
الرئيس اللبناني جوزاف عون: لبنان ملتزم بالموقف العربي الموحد ولا يمكن أن يكون مقرا أو ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية— كونا KUNA (@kuna_ar) May 12, 2025
- أكد ممارسته دوره كرئيس مؤتمن على الدستور .. وعلى الجميع أن يتعاون لإخراج لبنان من الأزمات وإعادة عمل مؤسساته
- شدد على أن الدبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادة… pic.twitter.com/T5B0kaHOWZ
ولفت عون إلى أن "العلاقات اللبنانية - الكويتية عميقة، ومواقف دولة الكويت تجاه لبنان تاريخية"، مضيفًا: "أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يقوم بدور إيجابي لإنهاء الأزمات".
ونوّه إلى أن الكويت تسهم في مشاريع إنمائية حيوية في لبنان، مشيدًا برعايتها للبنانيين الموجودين فيها.
30 أبريل, 10:49 GMT
وعن قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن "هناك من يريد إنهاء هذا الملف بسرعة، وهو أمر يمكن تحقيقه"، مضيفًا: "لكن لا يجب التسرع حفاظا على السلم الأهلي لأنه خط أحمر".
وتابع: "لا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم لموضوع حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفًا: "على الجميع أن يتعاونوا لإخراج لبنان من الأزمات وإعادة عمل مؤسساته".
وقبل أيام، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
وأوضح قاسم: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله"، مضيفا: "الثابت هو المبادئ التي تأسس عليها "حزب الله" وأولوية المقاومة وكل الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد و"أولي البأس" قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".