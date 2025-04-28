الأمين العام لحزب الله: الدولة اللبنانية تمارس ضغطا ناعما لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/الأمين-العام-لحزب-الله-الدولة-اللبنانية-تمارس-ضغطا-ناعما-لا-يوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1099986834.html
الأمين العام لحزب الله: الدولة اللبنانية تمارس ضغطا ناعما لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية
الأمين العام لحزب الله: الدولة اللبنانية تمارس ضغطا ناعما لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الدولة اللبنانية يقع على عاتقها مسؤولية ممارسة الضغط على الدول الراعية لوقف إطلاق النار بين لبنان... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T22:28+0000
2025-04-28T22:28+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وقال الأمين العام لحزب الله في كلمته اليوم الاثنين: "يقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية ممارسة الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ناعم وبسيط وهذا أمر غير مقبول."وأشار إلى أن "الضاحية الجنوبية تعرضت لعدوان إسرائيلي بدون أي مبرر، والهدف منه الضغط السياسي ولكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أميركية وفق كلام العدو، والعدو لا يزال يعتدي على المواطنين ويستهدفهم وقصف الأراضي الزراعية والبيوت الجاهزة، وعلى الدولة رفع صوتها وأن تُفعّل تحركاتها بشكل أفضل".وتابع قاسم "من حق الدولة بسط سلطتها ولكن من واجبها حماية المواطنين فلا يمكن أن تأخذ الدولة كل شيء ولا تقوم بأي شيء، وأقول لهم مكنوا أنفسكم بتكثيف اتصالاتكم، والدولة وكل القوى السياسية مسؤولة عن مواجهة إسرائيل، وهناك بعض الأطراف لم نسمع لهم صوتًا ضد إسرائيل، بل علت أصواتهم ضد المقـاومة واصفًا إيّاهم بـ "جماعة فتنة".وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت قد تعرّضت أمس لقصف إسرائيلي استهدف منطقة الحدث السكنية، وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها الضاحية بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aed6ec310242dcb4f02e0e5e7e1ca9bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله

الأمين العام لحزب الله: الدولة اللبنانية تمارس ضغطا ناعما لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية

22:28 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الدولة اللبنانية يقع على عاتقها مسؤولية ممارسة الضغط على الدول الراعية لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واصفًا الضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن بأنه "ناعم وبسيط وغير مقبول".
وقال الأمين العام لحزب الله في كلمته اليوم الاثنين: "يقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية ممارسة الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ناعم وبسيط وهذا أمر غير مقبول."

وأضاف أنه "على الدولة أن تتحرك بشكل فاعل وأن تستدعي دول الخماسية [اللجنة الخماسية المعنية بلبنان وتضم مصر وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة]، وأن ترفع شكاوى إلى مجلس الأمن، وأن تستدعي السفيرة الأمريكية التي تنحاز لإسرائيل، وأن تتحرك بشكل أوسع دبلوماسيا".

وأشار إلى أن "الضاحية الجنوبية تعرضت لعدوان إسرائيلي بدون أي مبرر، والهدف منه الضغط السياسي ولكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أميركية وفق كلام العدو، والعدو لا يزال يعتدي على المواطنين ويستهدفهم وقصف الأراضي الزراعية والبيوت الجاهزة، وعلى الدولة رفع صوتها وأن تُفعّل تحركاتها بشكل أفضل".
وتابع قاسم "من حق الدولة بسط سلطتها ولكن من واجبها حماية المواطنين فلا يمكن أن تأخذ الدولة كل شيء ولا تقوم بأي شيء، وأقول لهم مكنوا أنفسكم بتكثيف اتصالاتكم، والدولة وكل القوى السياسية مسؤولة عن مواجهة إسرائيل، وهناك بعض الأطراف لم نسمع لهم صوتًا ضد إسرائيل، بل علت أصواتهم ضد المقـاومة واصفًا إيّاهم بـ "جماعة فتنة".
وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت قد تعرّضت أمس لقصف إسرائيلي استهدف منطقة الحدث السكنية، وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها الضاحية بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
عون: لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجا للوحدة ومنارة للقيم الإنسانية
25 أبريل, 16:11 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала