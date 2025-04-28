https://sarabic.ae/20250428/الأمين-العام-لحزب-الله-الدولة-اللبنانية-تمارس-ضغطا-ناعما-لا-يوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1099986834.html

الأمين العام لحزب الله: الدولة اللبنانية تمارس ضغطا ناعما لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية

الأمين العام لحزب الله: الدولة اللبنانية تمارس ضغطا ناعما لا يوقف الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الدولة اللبنانية يقع على عاتقها مسؤولية ممارسة الضغط على الدول الراعية لوقف إطلاق النار بين لبنان... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T22:28+0000

2025-04-28T22:28+0000

2025-04-28T22:28+0000

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وقال الأمين العام لحزب الله في كلمته اليوم الاثنين: "يقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية ممارسة الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ناعم وبسيط وهذا أمر غير مقبول."وأشار إلى أن "الضاحية الجنوبية تعرضت لعدوان إسرائيلي بدون أي مبرر، والهدف منه الضغط السياسي ولكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أميركية وفق كلام العدو، والعدو لا يزال يعتدي على المواطنين ويستهدفهم وقصف الأراضي الزراعية والبيوت الجاهزة، وعلى الدولة رفع صوتها وأن تُفعّل تحركاتها بشكل أفضل".وتابع قاسم "من حق الدولة بسط سلطتها ولكن من واجبها حماية المواطنين فلا يمكن أن تأخذ الدولة كل شيء ولا تقوم بأي شيء، وأقول لهم مكنوا أنفسكم بتكثيف اتصالاتكم، والدولة وكل القوى السياسية مسؤولة عن مواجهة إسرائيل، وهناك بعض الأطراف لم نسمع لهم صوتًا ضد إسرائيل، بل علت أصواتهم ضد المقـاومة واصفًا إيّاهم بـ "جماعة فتنة".وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت قد تعرّضت أمس لقصف إسرائيلي استهدف منطقة الحدث السكنية، وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها الضاحية بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html

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