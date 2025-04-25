https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html

عون: لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجا للوحدة ومنارة للقيم الإنسانية

عون: لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجا للوحدة ومنارة للقيم الإنسانية

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إلى مطار "تشامبينو" العسكري في العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم تشييع البابا الراحل فرنسيس. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون، قوله إن "مشاركتنا في هذا المأتم الجليل ليست مجرد حضور رمزي، بل هي تجسيد لالتزام لبنان، هذا الوطن الذي يحمل في أعماقه هذه الرسالة الروحية والحضارية، بالقيم التي تعزز الإنسانية بأسرها".وأشاد عون بالدور الذي لعبه البابا الراحل، قائلا: "لقد كان البابا فرنسيس، رسولًا للسلام وصوتًا للحق في عالم يعاني من الصراعات، ووقف دائمًا إلى جانب الشعوب المتألمة، وكان لبنان حاضرًا في قلبه ورسائله".وأضاف عون: "نحن هنا لنقول إن لبنان، رغم كل جراحه، سيظل نموذجًا للوحدة في التنوع، ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها، متشبثًا بالقيم التي لا تزول، من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة".وأعلن الفاتيكان، في بيان مصور، يوم الاثنين الماضي، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، وقبل ذلك، ظهر البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك، خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته، التي استمرت 12 عاما، وقال الكاردينال كيفن فاريل، في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35، عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب".

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