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عون: لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجا للوحدة ومنارة للقيم الإنسانية
عون: لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجا للوحدة ومنارة للقيم الإنسانية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إلى مطار "تشامبينو" العسكري في العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم تشييع البابا الراحل فرنسيس. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون، قوله إن "مشاركتنا في هذا المأتم الجليل ليست مجرد حضور رمزي، بل هي تجسيد لالتزام لبنان، هذا الوطن الذي يحمل في أعماقه هذه الرسالة الروحية والحضارية، بالقيم التي تعزز الإنسانية بأسرها".وأشاد عون بالدور الذي لعبه البابا الراحل، قائلا: "لقد كان البابا فرنسيس، رسولًا للسلام وصوتًا للحق في عالم يعاني من الصراعات، ووقف دائمًا إلى جانب الشعوب المتألمة، وكان لبنان حاضرًا في قلبه ورسائله".وأضاف عون: "نحن هنا لنقول إن لبنان، رغم كل جراحه، سيظل نموذجًا للوحدة في التنوع، ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها، متشبثًا بالقيم التي لا تزول، من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة".وأعلن الفاتيكان، في بيان مصور، يوم الاثنين الماضي، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، وقبل ذلك، ظهر البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك، خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته، التي استمرت 12 عاما، وقال الكاردينال كيفن فاريل، في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35، عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب".
https://sarabic.ae/20250422/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099803287.html
https://sarabic.ae/20250424/لبنان-يؤكد-على-ضرورة-انتهاء-احتلال-التلال-الخمس-من-قبل-إسرائيل-في-أسرع-وقت-1099850458.html
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العالم العربي, العالم, لبنان, أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم العربي, العالم, لبنان, أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

عون: لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجا للوحدة ومنارة للقيم الإنسانية

16:11 GMT 25.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إلى مطار "تشامبينو" العسكري في العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم تشييع البابا الراحل فرنسيس.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون، قوله إن "مشاركتنا في هذا المأتم الجليل ليست مجرد حضور رمزي، بل هي تجسيد لالتزام لبنان، هذا الوطن الذي يحمل في أعماقه هذه الرسالة الروحية والحضارية، بالقيم التي تعزز الإنسانية بأسرها".

وتابع الرئيس اللبناني: "إن وجودي هنا اليوم كرئيس للجمهورية اللبنانية، ليس فقط لتقديم التعازي، بل لأجدد التأكيد على الدور الروحي والرسالي، الذي يحمله لبنان في هذا العالم".

وأشاد عون بالدور الذي لعبه البابا الراحل، قائلا: "لقد كان البابا فرنسيس، رسولًا للسلام وصوتًا للحق في عالم يعاني من الصراعات، ووقف دائمًا إلى جانب الشعوب المتألمة، وكان لبنان حاضرًا في قلبه ورسائله".
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وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
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وأضاف عون: "نحن هنا لنقول إن لبنان، رغم كل جراحه، سيظل نموذجًا للوحدة في التنوع، ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها، متشبثًا بالقيم التي لا تزول، من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة".

وختم الرئيس اللبناني: "باسم لبنان، بكافة طوائفه، أقدّم أصدق التعازي للكرسي الرسولي ولجميع الذين حول العالم يبكون غيابه، ولتبقَ ذكرى البابا فرنسيس، شعلة مضيئة تُلهم الأجيال القادمة للسير على درب الحق".

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وأعلن الفاتيكان، في بيان مصور، يوم الاثنين الماضي، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، وقبل ذلك، ظهر البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك، خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته، التي استمرت 12 عاما، وقال الكاردينال كيفن فاريل، في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35، عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب".
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