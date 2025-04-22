https://sarabic.ae/20250422/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099803287.html
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
سبوتنيك عربي
في عام 2013، أصبح البابا فرانسيس، البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حتى أعلن الفاتيكان وفاته، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T14:35+0000
2025-04-22T14:35+0000
2025-04-22T14:35+0000
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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في عام 1936، ولد البابا فرانسيس وأصبح اسمه خورخي ماريو بيرغوليو، وأصله مهاجرين إيطاليين، وأصبح أول بابا من الأرجنتين بصورة خاصة ومن أمريكا اللاتينية بصورة عامة، وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي قضى بها معظم حياته، قبل أن يصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا غريغوري الثالث في القرن الثامن.
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انفوجرافيك, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, инфографика
انفوجرافيك, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, инфографика
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
في عام 2013، أصبح البابا فرانسيس، البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حتى أعلن الفاتيكان وفاته، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.
في عام 1936، ولد البابا فرانسيس وأصبح اسمه خورخي ماريو بيرغوليو، وأصله مهاجرين إيطاليين، وأصبح أول بابا من الأرجنتين بصورة خاصة ومن أمريكا اللاتينية بصورة عامة، وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي قضى بها معظم حياته، قبل أن يصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا غريغوري الثالث في القرن الثامن.