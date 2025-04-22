وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان

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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
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بيارق النصر
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الإنسان والثقافة
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خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
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الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
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مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
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مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250422/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099803287.html
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
سبوتنيك عربي
في عام 2013، أصبح البابا فرانسيس، البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حتى أعلن الفاتيكان وفاته، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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في عام 1936، ولد البابا فرانسيس وأصبح اسمه خورخي ماريو بيرغوليو، وأصله مهاجرين إيطاليين، وأصبح أول بابا من الأرجنتين بصورة خاصة ومن أمريكا اللاتينية بصورة عامة، وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي قضى بها معظم حياته، قبل أن يصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا غريغوري الثالث في القرن الثامن.
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انفوجرافيك, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, инфографика
انفوجرافيك, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, инфографика

وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان

14:35 GMT 22.04.2025
تابعنا عبر
في عام 2013، أصبح البابا فرانسيس، البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حتى أعلن الفاتيكان وفاته، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.
في عام 1936، ولد البابا فرانسيس وأصبح اسمه خورخي ماريو بيرغوليو، وأصله مهاجرين إيطاليين، وأصبح أول بابا من الأرجنتين بصورة خاصة ومن أمريكا اللاتينية بصورة عامة، وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي قضى بها معظم حياته، قبل أن يصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا غريغوري الثالث في القرن الثامن.
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي
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