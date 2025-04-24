https://sarabic.ae/20250424/لبنان-يؤكد-على-ضرورة-انتهاء-احتلال-التلال-الخمس-من-قبل-إسرائيل-في-أسرع-وقت-1099850458.html

لبنان يؤكد على ضرورة انتهاء احتلال التلال الخمس من قبل إسرائيل في أسرع وقت

لبنان يؤكد على ضرورة انتهاء احتلال التلال الخمس من قبل إسرائيل في أسرع وقت

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، أن "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في البلدات الجنوبية التي انسحبت منها إسرائيل". 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T10:52+0000

2025-04-24T10:52+0000

2025-04-24T11:00+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

اليونيفيل

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099716832_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_b5d8831d7e631eb421cecd6030277a77.jpg

وخلال استقباله قائد "يونيفيل"، الجنرال أرولدو لازارو، في قصر بعبدا، قال عون إن الجيش اللبناني يتولى البلدات الجنوبية التي انسحبت منها إسرائيل، تنظيف من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا".وأشار عون إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم"، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.وأكد أن "عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".ولفت إلى أن أحد "أهداف زياراته للخارج هو توفير الدعم للقوات المسلحة اللبنانية ونحن نلقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار/ مايو المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرتها إسرائيل والتي يتعذر عودة الأهالي إليها".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمّل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشنّ سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

https://sarabic.ae/20250420/أطفال-بلدة-رميش-جنوبي-لبنان-يحتفلون-بعيد-الفصح-1099730293.html

https://sarabic.ae/20250422/الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-تعلن-مقتل-القيادي-حسين-عطوي-في-غارة-إسرائيلية-1099787133.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, اليونيفيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي