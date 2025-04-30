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https://sarabic.ae/20250430/وزير-المهجرين-اللبناني-سحب-سلاح-حزب-الله-يسرع-حصول-لبنان-على-الدعم-الخارجي--1100039632.html
وزير المهجرين اللبناني: سحب سلاح "حزب الله" يسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي
وزير المهجرين اللبناني: سحب سلاح "حزب الله" يسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي
سبوتنيك عربي
تحدث وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني، كمال شحادة، عن الوضع السياسي في لبنان ومسألة نزع سلاح "حزب الله"، إضافة إلى أولويات وزارة المهجرين في هذه... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T10:49+0000
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وقال شحادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لبنان على طريق الحل في ما يتعلق بموضوع سلاح "حزب الله"، مؤكدًا أن "سياسة الحكومة واضحة في حصرية السلاح وإعادة الإعمار واصلاح الاقتصاد والإدارة"، لافتاً إلى "اتفاق جميع مكونات الحكومة على هذه السياسة، والعمل جار على أساسها".وشدد شحادة على "ضرورة سحب سلاح "حزب الله" بأسرع وقت ممكن للحصول على الدعم الخارجي وإعادة ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج"، مؤكدا أنه "لا يوجد دولة مستعدة أن تستثمر بإعادة إعمار لبنان إذا كان لا يزال الخطر موجودا، واحتمال الدخول بحرب أخرى قد يؤدي إلى دمار ما سيجري بناؤه".وتابع وزير المهجرين اللبناني: "التركيز اليوم على الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة في لبنان وتجذب الإستثمارات وتعيد السياح الى لبنان، إضافة إلى عودة اللبنانيين المهاجرين وهذه من الأشياء التي من الممكن أن تحصل في المدى القصير، أما الإصلاحات الكبيرة المطلوبة بالبنى التحتية مثلا الطاقة والكهرباء أو استخراج الغاز والنفط تحتاج إلى وقت أكثر".ورأى شحادة أن "الخارج يتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة لبنان الوحيدة"، مشيراً إلى "نجاح رئيس الجمهورية جوزيف عون بإعادة فتح العلاقات اللبنانية العربية وبناء هذه العلاقات على أسس متينة"، مبينًا أنه "في المرحلة الثانية ستنطلق الحكومة إلى وضع مشاريع تعاون واستثمار مع الدول الصديقة".مساعدة النازحين وإعادة الإعمار مسؤولية الحكومةوحول أوضاع النازحين اللبنانيين في لبنان، شدد شحادة على أن "ملفّ النازحين من أولويات وزارة المهجرين"، كاشفًا عن "حوالي 200 ألف وحدة سكنية هدمتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وحوالي 100 ألف شخص لم يعودوا إلى بيوتهم".وعن الخطوات المعتمدة لإعادة المهجرين، كشف شحادة عن "وضع خطط من قبل وزارة الأشغال والتربية ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات".ورأى شحادة أن "الأموال التي تصرف في لبنان لدعم السوريين تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني"، وتابع: "لو هذه الأموال صرفت لإعادة إعمار المدن والقرى في سوريا تساعد أكثر بإيجاد ديناميكية اقتصادية، سوريا بحاجة إليها".إنشاء مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية لتوفير فرص عملبالانتقال إلى عمل وزارة المهجرين وأهمية الذكاء الصناعي في هذه المرحلة، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن من "أولوياته بناء وزارة التكنولوجيا والذكاء الصناعي وهي وزارة جديدة في لبنان".كما تحدث وزير المهجرين في لبنان، عن أهمية التكنولوجيا في لبنان، معتبراً أنها "ستكون عماد الاقتصاد ومن القطاعات الهامة التي يمكن التعويل عليها لإعادة إعمار الاقتصاد اللبناني وإعادة لبنان إلى دوره الريادي في المنطقة".وفي ما يتعلق بقانون إقرارإنشاء مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية، قال شحادة: "هذه المناطق ستحظى بجنة ضرائبية، لتحفيز الاستثمارات بهذه الصناعات المعدة فقط للتصدير"، لافتاً إلى أن "الغاية من هذه المناطق توفير الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة".أهم شركات التكنولوجيا حول العالم بدأت في روسياوأكد أنه "مع عودة العلاقات التجارية الطبيعية بين روسيا وباقي العالم، سيساعد ذلك هذه الشركات للانتشار على صعيد أكبر"، لافتاً إلى أن "الطاقات التي تتخرج من الجامعات والمعاهد الروسية من الأفضل في العالم".
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لبنان, أخبار حزب الله, السلاح, الدعم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار حزب الله, السلاح, الدعم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

وزير المهجرين اللبناني: سحب سلاح "حزب الله" يسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي

10:49 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Ziad Alaa El-Dinوزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة
وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
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حصري
تحدث وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني، كمال شحادة، عن الوضع السياسي في لبنان ومسألة نزع سلاح "حزب الله"، إضافة إلى أولويات وزارة المهجرين في هذه المرحلة.
وقال شحادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لبنان على طريق الحل في ما يتعلق بموضوع سلاح "حزب الله"، مؤكدًا أن "سياسة الحكومة واضحة في حصرية السلاح وإعادة الإعمار واصلاح الاقتصاد والإدارة"، لافتاً إلى "اتفاق جميع مكونات الحكومة على هذه السياسة، والعمل جار على أساسها".

وكشف أن "الرؤية الخارجية لخطة الحكومة إن كان من ناحية حصرية السلاح أو بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية جيدة"، وأضاف: "حصلنا على ثقة من المجتمع الدولي وهناك دعم لخطة الحكومة وترحيب بالإجراءات التي اتخذت حتى اليوم من ناحية التشريعات والإصلاحات الاقتصادية"، معتبراً أنه "قبل الحصول على ثقة العالم الخارجي من الضروري كسب ثقة المواطن اللبناني أولا".

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وشدد شحادة على "ضرورة سحب سلاح "حزب الله" بأسرع وقت ممكن للحصول على الدعم الخارجي وإعادة ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج"، مؤكدا أنه "لا يوجد دولة مستعدة أن تستثمر بإعادة إعمار لبنان إذا كان لا يزال الخطر موجودا، واحتمال الدخول بحرب أخرى قد يؤدي إلى دمار ما سيجري بناؤه".
وردا على سؤال حول أولويات الحكومة بسحب السلاح أم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، قال شحادة : "الأمران أولوية والاتفاق واضح، على الدولة أن تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية"، لافتاً إلى أن "الجزء الأكبر من الجنوب اصبح تحت سيطرة أجهزة الدولة اللبنانية".
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وتابع وزير المهجرين اللبناني: "التركيز اليوم على الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة في لبنان وتجذب الإستثمارات وتعيد السياح الى لبنان، إضافة إلى عودة اللبنانيين المهاجرين وهذه من الأشياء التي من الممكن أن تحصل في المدى القصير، أما الإصلاحات الكبيرة المطلوبة بالبنى التحتية مثلا الطاقة والكهرباء أو استخراج الغاز والنفط تحتاج إلى وقت أكثر".
ورأى شحادة أن "الخارج يتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة لبنان الوحيدة"، مشيراً إلى "نجاح رئيس الجمهورية جوزيف عون بإعادة فتح العلاقات اللبنانية العربية وبناء هذه العلاقات على أسس متينة"، مبينًا أنه "في المرحلة الثانية ستنطلق الحكومة إلى وضع مشاريع تعاون واستثمار مع الدول الصديقة".
© Sputnik . Ziad Alaa El-Dinوزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة
وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din

مساعدة النازحين وإعادة الإعمار مسؤولية الحكومة

وحول أوضاع النازحين اللبنانيين في لبنان، شدد شحادة على أن "ملفّ النازحين من أولويات وزارة المهجرين"، كاشفًا عن "حوالي 200 ألف وحدة سكنية هدمتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وحوالي 100 ألف شخص لم يعودوا إلى بيوتهم".

وأكد أن "أولوية الحكومة هي مساعدة النازحين وإعادة إعمار هذه المنازل، وهذه مسؤولية الحكومة ككل وليس فقط وزارة المهجرين".

وعن الخطوات المعتمدة لإعادة المهجرين، كشف شحادة عن "وضع خطط من قبل وزارة الأشغال والتربية ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات".
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أما في ما يتعلق بالنازحين السوريين، رأى أن "الوضع في سوريا تحسن بشكل جذري والوضع يسمح بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم"، مشددا على "أهمية بناء علاقات جيدة بين لبنان وسوريا لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين".
ورأى شحادة أن "الأموال التي تصرف في لبنان لدعم السوريين تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني"، وتابع: "لو هذه الأموال صرفت لإعادة إعمار المدن والقرى في سوريا تساعد أكثر بإيجاد ديناميكية اقتصادية، سوريا بحاجة إليها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayوزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة
وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

إنشاء مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية لتوفير فرص عمل

بالانتقال إلى عمل وزارة المهجرين وأهمية الذكاء الصناعي في هذه المرحلة، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن من "أولوياته بناء وزارة التكنولوجيا والذكاء الصناعي وهي وزارة جديدة في لبنان".
وأضاف: "بدأت الوزارة بوضع الأطر القانوني والتنظيمي والسياسات العامة لتشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقها وانتشارها بالخدمات الحكومية، ومن ناحية ثانية يتم التركيز حاليا على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والقطاع التربوي والبحثي في لبنان".
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كما تحدث وزير المهجرين في لبنان، عن أهمية التكنولوجيا في لبنان، معتبراً أنها "ستكون عماد الاقتصاد ومن القطاعات الهامة التي يمكن التعويل عليها لإعادة إعمار الاقتصاد اللبناني وإعادة لبنان إلى دوره الريادي في المنطقة".
وفي ما يتعلق بقانون إقرارإنشاء مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية، قال شحادة: "هذه المناطق ستحظى بجنة ضرائبية، لتحفيز الاستثمارات بهذه الصناعات المعدة فقط للتصدير"، لافتاً إلى أن "الغاية من هذه المناطق توفير الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة".
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أهم شركات التكنولوجيا حول العالم بدأت في روسيا

تحدث شحادة عن التجربة الروسية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "عددا كبيرا من أهم شركات التكنولوجيا بالعالم اليوم بدأت في روسيا، وجزء كبير منها اليوم انتشر بالعالم كله".
وأكد أنه "مع عودة العلاقات التجارية الطبيعية بين روسيا وباقي العالم، سيساعد ذلك هذه الشركات للانتشار على صعيد أكبر"، لافتاً إلى أن "الطاقات التي تتخرج من الجامعات والمعاهد الروسية من الأفضل في العالم".
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