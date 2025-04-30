https://sarabic.ae/20250430/وزير-المهجرين-اللبناني-سحب-سلاح-حزب-الله-يسرع-حصول-لبنان-على-الدعم-الخارجي--1100039632.html

وزير المهجرين اللبناني: سحب سلاح "حزب الله" يسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي

وزير المهجرين اللبناني: سحب سلاح "حزب الله" يسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي

سبوتنيك عربي

تحدث وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي اللبناني، كمال شحادة، عن الوضع السياسي في لبنان ومسألة نزع سلاح "حزب الله"، إضافة إلى أولويات وزارة المهجرين في هذه... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T10:49+0000

2025-04-30T10:49+0000

2025-04-30T10:49+0000

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وقال شحادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لبنان على طريق الحل في ما يتعلق بموضوع سلاح "حزب الله"، مؤكدًا أن "سياسة الحكومة واضحة في حصرية السلاح وإعادة الإعمار واصلاح الاقتصاد والإدارة"، لافتاً إلى "اتفاق جميع مكونات الحكومة على هذه السياسة، والعمل جار على أساسها".وشدد شحادة على "ضرورة سحب سلاح "حزب الله" بأسرع وقت ممكن للحصول على الدعم الخارجي وإعادة ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج"، مؤكدا أنه "لا يوجد دولة مستعدة أن تستثمر بإعادة إعمار لبنان إذا كان لا يزال الخطر موجودا، واحتمال الدخول بحرب أخرى قد يؤدي إلى دمار ما سيجري بناؤه".وتابع وزير المهجرين اللبناني: "التركيز اليوم على الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة في لبنان وتجذب الإستثمارات وتعيد السياح الى لبنان، إضافة إلى عودة اللبنانيين المهاجرين وهذه من الأشياء التي من الممكن أن تحصل في المدى القصير، أما الإصلاحات الكبيرة المطلوبة بالبنى التحتية مثلا الطاقة والكهرباء أو استخراج الغاز والنفط تحتاج إلى وقت أكثر".ورأى شحادة أن "الخارج يتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة لبنان الوحيدة"، مشيراً إلى "نجاح رئيس الجمهورية جوزيف عون بإعادة فتح العلاقات اللبنانية العربية وبناء هذه العلاقات على أسس متينة"، مبينًا أنه "في المرحلة الثانية ستنطلق الحكومة إلى وضع مشاريع تعاون واستثمار مع الدول الصديقة".مساعدة النازحين وإعادة الإعمار مسؤولية الحكومةوحول أوضاع النازحين اللبنانيين في لبنان، شدد شحادة على أن "ملفّ النازحين من أولويات وزارة المهجرين"، كاشفًا عن "حوالي 200 ألف وحدة سكنية هدمتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وحوالي 100 ألف شخص لم يعودوا إلى بيوتهم".وعن الخطوات المعتمدة لإعادة المهجرين، كشف شحادة عن "وضع خطط من قبل وزارة الأشغال والتربية ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات".ورأى شحادة أن "الأموال التي تصرف في لبنان لدعم السوريين تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني"، وتابع: "لو هذه الأموال صرفت لإعادة إعمار المدن والقرى في سوريا تساعد أكثر بإيجاد ديناميكية اقتصادية، سوريا بحاجة إليها".إنشاء مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية لتوفير فرص عملبالانتقال إلى عمل وزارة المهجرين وأهمية الذكاء الصناعي في هذه المرحلة، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن من "أولوياته بناء وزارة التكنولوجيا والذكاء الصناعي وهي وزارة جديدة في لبنان".كما تحدث وزير المهجرين في لبنان، عن أهمية التكنولوجيا في لبنان، معتبراً أنها "ستكون عماد الاقتصاد ومن القطاعات الهامة التي يمكن التعويل عليها لإعادة إعمار الاقتصاد اللبناني وإعادة لبنان إلى دوره الريادي في المنطقة".وفي ما يتعلق بقانون إقرارإنشاء مناطق خاصة للصناعات التكنولوجية، قال شحادة: "هذه المناطق ستحظى بجنة ضرائبية، لتحفيز الاستثمارات بهذه الصناعات المعدة فقط للتصدير"، لافتاً إلى أن "الغاية من هذه المناطق توفير الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة".أهم شركات التكنولوجيا حول العالم بدأت في روسياوأكد أنه "مع عودة العلاقات التجارية الطبيعية بين روسيا وباقي العالم، سيساعد ذلك هذه الشركات للانتشار على صعيد أكبر"، لافتاً إلى أن "الطاقات التي تتخرج من الجامعات والمعاهد الروسية من الأفضل في العالم".

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