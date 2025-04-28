نائب لبناني: ضربات إسرائيل هدفها زعزعة الاستقرار... وعلى الدولة التحرك بجدية لحماية الناس

عربي
بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/نائب-لبناني-ضربات-إسرائيل-هدفها-زعزعة-الاستقرار-وعلى-الدولة-التحرك-بجدية-لحماية-الناس----1099967583.html
نائب لبناني: ضربات إسرائيل هدفها زعزعة الاستقرار... وعلى الدولة التحرك بجدية لحماية الناس
نائب لبناني: ضربات إسرائيل هدفها زعزعة الاستقرار... وعلى الدولة التحرك بجدية لحماية الناس
سبوتنيك عربي
تطرق النائب اللبناني حسن عز الدين، إلى الإستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت، مبينا أن "إسرائيل تريد من هذه الإعتداءات إضعاف لبنان في موقفه... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T11:22+0000
2025-04-28T11:22+0000
لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093731375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cf6703172389edbf0b46a4bc22d6616.jpg
وقال عز الدين في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل لا تريد أن يصبح لبنان بلدا ذات موقف قوي لمواجهته إن كان في وحدته الوطنية أو في قدراته وإمكانياته، أو من خلال ما يمثله "حزب الله" من حالة معنوية وقوة شعبية فهي تريد تفكيك هذا الالتحام بالحزب بمثل هذه الغارات".وتابع: "هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن الدولة والشعب والمقاومة سيكونون في موقع واحد وخيار واحد هو خيار المواجهة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة".وشدد النائب اللبناني على أن "المطلوب اليوم على الأقل أن يستدعي وزير الخارجية سفراء الدول ويضعهم أمام هذه الحقيقة، وهي التزام لبنان بوقف إطلاق النار مقابل عدم التزام إسرائيل"، وأضاف: "على الوزير أن يستدعي السفراء ويقدم شكوى ويوظف كل صداقاته وعلاقاته العربية والإسلامية، ليمارس الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا، لجنة الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، ويجب أن تكون هناك جدية في المتابعة والمسؤولية وحماية الناس في منازلهم".ورداً على سؤال حول علاقة هذه الضربة بالمفاوضات الإيرانية- الأميركية، أكد عز الدين "ارتباطها بها، لكنه شدد على أن "حزب الله" لن ينجر إلى التوقيت الذي تريده إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250424/لبنان-يؤكد-على-ضرورة-انتهاء-احتلال-التلال-الخمس-من-قبل-إسرائيل-في-أسرع-وقت-1099850458.html
https://sarabic.ae/20250420/لبنان-يعلن-إحباط-محاولة-لإطلاق-صواريخ-من-الجنوب-باتجاه-إسرائيل-1099721952.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093731375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e066e74775dfcbbc5e7bce1be6189022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب لبناني: ضربات إسرائيل هدفها زعزعة الاستقرار... وعلى الدولة التحرك بجدية لحماية الناس

11:22 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariيقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024.
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
تطرق النائب اللبناني حسن عز الدين، إلى الإستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت، مبينا أن "إسرائيل تريد من هذه الإعتداءات إضعاف لبنان في موقفه السياسي والضغط على الدولة لزعزعة الإستقرار الداخلي والسلم الأهلي في لبنان".
وقال عز الدين في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل لا تريد أن يصبح لبنان بلدا ذات موقف قوي لمواجهته إن كان في وحدته الوطنية أو في قدراته وإمكانياته، أو من خلال ما يمثله "حزب الله" من حالة معنوية وقوة شعبية فهي تريد تفكيك هذا الالتحام بالحزب بمثل هذه الغارات".

ورأى أن "إسرائيل تريد استكمال ما تقوم به"، وأضاف: "الدولة اللبنانية و"حزب الله" التزما بكل مندرجات التفاهم والاتفاق، وإسرائيل ضربت هذه التفاهمات بعرض الحائط بغطاء أميركي واضح وموقف فرنسي ضعيف وصامت".

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
لبنان يؤكد على ضرورة انتهاء احتلال التلال الخمس من قبل إسرائيل في أسرع وقت
24 أبريل, 10:52 GMT
وتابع: "هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن الدولة والشعب والمقاومة سيكونون في موقع واحد وخيار واحد هو خيار المواجهة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة".
ونفى عز الدين أن يكون ما "استهدفته إسرائيل مصنع صواريخ تابع لـ"حزب الله"، قائلا: "هذه ادعاءات زائفة، والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على معرفة بذلك".
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
20 أبريل, 11:05 GMT
وشدد النائب اللبناني على أن "المطلوب اليوم على الأقل أن يستدعي وزير الخارجية سفراء الدول ويضعهم أمام هذه الحقيقة، وهي التزام لبنان بوقف إطلاق النار مقابل عدم التزام إسرائيل"، وأضاف: "على الوزير أن يستدعي السفراء ويقدم شكوى ويوظف كل صداقاته وعلاقاته العربية والإسلامية، ليمارس الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا، لجنة الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، ويجب أن تكون هناك جدية في المتابعة والمسؤولية وحماية الناس في منازلهم".
ورداً على سؤال حول علاقة هذه الضربة بالمفاوضات الإيرانية- الأميركية، أكد عز الدين "ارتباطها بها، لكنه شدد على أن "حزب الله" لن ينجر إلى التوقيت الذي تريده إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала