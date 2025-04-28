https://sarabic.ae/20250428/نائب-لبناني-ضربات-إسرائيل-هدفها-زعزعة-الاستقرار-وعلى-الدولة-التحرك-بجدية-لحماية-الناس----1099967583.html

نائب لبناني: ضربات إسرائيل هدفها زعزعة الاستقرار... وعلى الدولة التحرك بجدية لحماية الناس

نائب لبناني: ضربات إسرائيل هدفها زعزعة الاستقرار... وعلى الدولة التحرك بجدية لحماية الناس

سبوتنيك عربي

تطرق النائب اللبناني حسن عز الدين، إلى الإستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت، مبينا أن "إسرائيل تريد من هذه الإعتداءات إضعاف لبنان في موقفه... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T11:22+0000

2025-04-28T11:22+0000

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وقال عز الدين في مداخلة لإذاعة "سبوتنيك": "إسرائيل لا تريد أن يصبح لبنان بلدا ذات موقف قوي لمواجهته إن كان في وحدته الوطنية أو في قدراته وإمكانياته، أو من خلال ما يمثله "حزب الله" من حالة معنوية وقوة شعبية فهي تريد تفكيك هذا الالتحام بالحزب بمثل هذه الغارات".وتابع: "هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن الدولة والشعب والمقاومة سيكونون في موقع واحد وخيار واحد هو خيار المواجهة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة".وشدد النائب اللبناني على أن "المطلوب اليوم على الأقل أن يستدعي وزير الخارجية سفراء الدول ويضعهم أمام هذه الحقيقة، وهي التزام لبنان بوقف إطلاق النار مقابل عدم التزام إسرائيل"، وأضاف: "على الوزير أن يستدعي السفراء ويقدم شكوى ويوظف كل صداقاته وعلاقاته العربية والإسلامية، ليمارس الضغط على الولايات المتحدة وفرنسا، لجنة الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، ويجب أن تكون هناك جدية في المتابعة والمسؤولية وحماية الناس في منازلهم".ورداً على سؤال حول علاقة هذه الضربة بالمفاوضات الإيرانية- الأميركية، أكد عز الدين "ارتباطها بها، لكنه شدد على أن "حزب الله" لن ينجر إلى التوقيت الذي تريده إسرائيل".

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