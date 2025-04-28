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القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
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الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار اتخذ وبدأنا باتخاذ إصلاحات ضرورية
الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار اتخذ وبدأنا باتخاذ إصلاحات ضرورية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن "الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، لتتولى الدولة وحدها مسؤولية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T09:37+0000
2025-04-28T09:37+0000
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أخبار حزب الله
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ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون، قوله خلال لقائه بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الاثنين: "الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي".وأعلن أنه "⁠ستشكل لجان مشتركة لبنانية - سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية".‏وأضاف عون: "⁠بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا"، مشيرا إلى أن "التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام".‏وأكد أن "الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية"، وتابع: "ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج".وكان الرئيس اللبناني، في وقت سابق، على وعي "حزب الله" للمصلحة اللبنانية، مشيرًا لمراسلات بين الرئاسة والحزب، وصرح في مقابلة صحفية بأن "حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة"، مشيراً إلى أن "الحزب برهن خلال الفترة الماضية عن ضبط نفس ووعي كبير، وكان على مستوى المسؤولية في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".ورأى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه".وصرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في 18 نيسان / أبريل الجاري، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة".وشدد قاسم على أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشن سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20250420/الرئيس-اللبناني-قرار-حصر-السلاح-سننفذه-وننتظر-ظروف-تحديد-التنفيذ-1099717090.html
https://sarabic.ae/20250407/تصويت-برأيك-بعد-تصريح-الرئيس-اللبناني-هل-يمكن-سحب-سلاح-حزب-الله؟---1099304991.html
https://sarabic.ae/20250427/غارة-إسرائيلية-تستهدف-موقعا-في-ضاحية-بيروت-والرئيس-اللبناني-يحذر-من-تفاقم-التوترات-بالمنطقة-1099943625.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, السلاح, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, السلاح, العالم العربي

الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار اتخذ وبدأنا باتخاذ إصلاحات ضرورية

09:37 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن "الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، لتتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود".
ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون، قوله خلال لقائه بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الاثنين: "الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي".

‏وأكد عون أن "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار اتخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب".

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح سننفذه وننتظر ظروف تحديد التنفيذ
20 أبريل, 07:50 GMT
وأعلن أنه "⁠ستشكل لجان مشتركة لبنانية - سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية".
‏وأضاف عون: "⁠بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا"، مشيرا إلى أن "التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام".
‏وأكد أن "الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية"، وتابع: "ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج".
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7 أبريل, 14:49 GMT
وكان الرئيس اللبناني، في وقت سابق، على وعي "حزب الله" للمصلحة اللبنانية، مشيرًا لمراسلات بين الرئاسة والحزب، وصرح في مقابلة صحفية بأن "حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة"، مشيراً إلى أن "الحزب برهن خلال الفترة الماضية عن ضبط نفس ووعي كبير، وكان على مستوى المسؤولية في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".
ورأى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه".
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‌‏غارة إسرائيلية تستهدف موقعا في ضاحية بيروت... والرئيس اللبناني يحذر من تفاقم التوترات بالمنطقة
أمس, 16:44 GMT
وصرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في 18 نيسان / أبريل الجاري، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، مؤكدا أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة".
وشدد قاسم على أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحمل باستمرار الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى، وشن سلسلة غارات ونفذ قصفا مدفعيا شمل بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
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