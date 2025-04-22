وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تغريدة "حصرية السلاح"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/وزير-الخارجية-اللبناني-يستدعي-السفير-الإيراني-على-خلفية-تغريدة-حصرية-السلاح-1099790786.html
وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تغريدة "حصرية السلاح"
وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تغريدة "حصرية السلاح"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استدعي السفير الإيراني مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح". 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T10:44+0000
2025-04-22T10:44+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg
ونقلت مصادر في وزارة الخارجية لـ"ليبانون ديبايت"، قولها إن "أماني سيحضر خلال 24 ساعة إلى وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أن الاستدعاء جاء على خلفية ما دونه السفير الإيراني على صفحته على منصة "إكس".وقبل يومين، قال السفير الإيراني في لبنان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من الوقوع في فخ الأعداء.وأضاف: "عندما تستسلم هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا، نحن في الجمهورية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، إن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.وشدد عون، عقب لقائه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".بدوره، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة.وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.ويرى الأمين العام لـ"حزب الله" أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250416/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-الخطة-الإسرائيلية-تشمل-غزة-وسوريا-ولبنانوترامب-غير-معني-بالحرب-1099607565.html
https://sarabic.ae/20250420/لبنان-يعلن-إحباط-محاولة-لإطلاق-صواريخ-من-الجنوب-باتجاه-إسرائيل-1099721952.html
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1928acbf8d58db5c5ace206f97fefe2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تغريدة "حصرية السلاح"

10:44 GMT 22.04.2025
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استدعي السفير الإيراني مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح".
ونقلت مصادر في وزارة الخارجية لـ"ليبانون ديبايت"، قولها إن "أماني سيحضر خلال 24 ساعة إلى وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أن الاستدعاء جاء على خلفية ما دونه السفير الإيراني على صفحته على منصة "إكس".
وقبل يومين، قال السفير الإيراني في لبنان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من الوقوع في فخ الأعداء.
وأضاف: "عندما تستسلم هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا، نحن في الجمهورية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، إن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.
وشدد عون، عقب لقائه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".
بدوره، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
خبير في الشأن الإسرائيلي: الخطة الإسرائيلية تشمل غزة وسوريا ولبنان...وترامب غير معني بالحرب
16 أبريل, 16:37 GMT
وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.
ويرى الأمين العام لـ"حزب الله" أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
20 أبريل, 11:05 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала