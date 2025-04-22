https://sarabic.ae/20250422/وزير-الخارجية-اللبناني-يستدعي-السفير-الإيراني-على-خلفية-تغريدة-حصرية-السلاح-1099790786.html

وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تغريدة "حصرية السلاح"

وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير الإيراني على خلفية تغريدة "حصرية السلاح"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، استدعي السفير الإيراني مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته حول حصرية السلاح". 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T10:44+0000

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2025-04-22T10:44+0000

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ونقلت مصادر في وزارة الخارجية لـ"ليبانون ديبايت"، قولها إن "أماني سيحضر خلال 24 ساعة إلى وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أن الاستدعاء جاء على خلفية ما دونه السفير الإيراني على صفحته على منصة "إكس".وقبل يومين، قال السفير الإيراني في لبنان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا من الوقوع في فخ الأعداء.وأضاف: "عندما تستسلم هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا، نحن في الجمهورية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، إن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، أن القضايا الخلافية، ومنها موضوع سلاح "حزب الله" اللبناني، لا تعالج عبر الإعلام، بل بالحوار الهادئ مع المعنيين، على حد قوله.وشدد عون، عقب لقائه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية سيادة البلاد واستقلالها".بدوره، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن الحزب لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة.وأضاف قاسم أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة، ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة"، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.ويرى الأمين العام لـ"حزب الله" أن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.

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