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الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن فقدان أسلحة قرب الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن فقدان أسلحة قرب الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً حول فقدان معدات وأسلحة من موقع عسكري قريب من الحدود مع لبنان، وجاء هذا... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T07:08+0000
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وفي سياق متصل، نقلت مصادر عن مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيده أن الجيش اللبناني قد فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة في بعض المناطق الحدودية لمواجهة نشاطات حزب الله، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجاوزت التوقعات الإسرائيلية من حيث الصرامة والنطاق الجغرافي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت".وأكد المسؤول العسكري أن الوضع في المنطقة الحدودية لا يزال ديناميكياً، معرباً عن أهمية منع "حزب الله" من إعادة انتشار عناصره بالقرب من الحدود، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لتعطيل محاولات إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب.من جانبه، صرح المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" بأن قواته تواصل عملياتها ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي قد قام بضربات جوية دقيقة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تصفية 9 عناصر، بينهم نائب قائد الوحدة 4400 في الحزب حسن علي نصر، الذي كان يشارك في جهود إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.وأضاف أدرعي أنه منذ بدء التفاهمات الحدودية بين إسرائيل ولبنان، تم استهداف أكثر من 140 عنصراً من الحزب في مختلف أنحاء لبنان، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح بأي انتهاكات للاتفاقات الأمنية أو أي تهديدات لسكانها".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن سلاح الجو هاجم منطقة الناعمة في لبنان، مؤكدا "القضاء على حسين عزات محمد عطوي، أحد أبرز القادة في الجماعة الإسلامية المرتبطة بـ"حماس" في لبنان".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "عطوي كان ضالعًا في التخطيط والترويج لمخططات إرهابية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي إسرائيل بغية استهداف قوات الجيش على الحدود الشمالية"، مؤكدا أن "الجيش سيواصل عمله ضد مخربي حماس أينما وُجدوا".وأضاف البيان أن "عطوي نفذ خلال سنوات نشاطه عمليات إطلاق قذائف صاروخية ووجّه بنى تحتية إرهابية على الجبهة الشمالية وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل وعمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم"، وفق البيان.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن فقدان أسلحة قرب الحدود اللبنانية

07:08 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً حول فقدان معدات وأسلحة من موقع عسكري قريب من الحدود مع لبنان، وجاء هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر عن مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيده أن الجيش اللبناني قد فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة في بعض المناطق الحدودية لمواجهة نشاطات حزب الله، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجاوزت التوقعات الإسرائيلية من حيث الصرامة والنطاق الجغرافي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت".
وأكد المسؤول العسكري أن الوضع في المنطقة الحدودية لا يزال ديناميكياً، معرباً عن أهمية منع "حزب الله" من إعادة انتشار عناصره بالقرب من الحدود، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لتعطيل محاولات إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب.
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من جانبه، صرح المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" بأن قواته تواصل عملياتها ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي قد قام بضربات جوية دقيقة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تصفية 9 عناصر، بينهم نائب قائد الوحدة 4400 في الحزب حسن علي نصر، الذي كان يشارك في جهود إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.
وأضاف أدرعي أنه منذ بدء التفاهمات الحدودية بين إسرائيل ولبنان، تم استهداف أكثر من 140 عنصراً من الحزب في مختلف أنحاء لبنان، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح بأي انتهاكات للاتفاقات الأمنية أو أي تهديدات لسكانها".
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يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن سلاح الجو هاجم منطقة الناعمة في لبنان، مؤكدا "القضاء على حسين عزات محمد عطوي، أحد أبرز القادة في الجماعة الإسلامية المرتبطة بـ"حماس" في لبنان".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "عطوي كان ضالعًا في التخطيط والترويج لمخططات إرهابية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي إسرائيل بغية استهداف قوات الجيش على الحدود الشمالية"، مؤكدا أن "الجيش سيواصل عمله ضد مخربي حماس أينما وُجدوا".
وأضاف البيان أن "عطوي نفذ خلال سنوات نشاطه عمليات إطلاق قذائف صاروخية ووجّه بنى تحتية إرهابية على الجبهة الشمالية وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل وعمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم"، وفق البيان.
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