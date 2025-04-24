https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-بشأن-فقدان-أسلحة-قرب-الحدود-اللبنانية-1099839797.html

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن فقدان أسلحة قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن فقدان أسلحة قرب الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً حول فقدان معدات وأسلحة من موقع عسكري قريب من الحدود مع لبنان، وجاء هذا... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T07:08+0000

2025-04-24T07:08+0000

2025-04-24T07:08+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083338953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc78e1fd93540a445e816cecc5ca6a9d.jpg

وفي سياق متصل، نقلت مصادر عن مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيده أن الجيش اللبناني قد فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة في بعض المناطق الحدودية لمواجهة نشاطات حزب الله، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجاوزت التوقعات الإسرائيلية من حيث الصرامة والنطاق الجغرافي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت".وأكد المسؤول العسكري أن الوضع في المنطقة الحدودية لا يزال ديناميكياً، معرباً عن أهمية منع "حزب الله" من إعادة انتشار عناصره بالقرب من الحدود، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لتعطيل محاولات إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب.من جانبه، صرح المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" بأن قواته تواصل عملياتها ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي قد قام بضربات جوية دقيقة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تصفية 9 عناصر، بينهم نائب قائد الوحدة 4400 في الحزب حسن علي نصر، الذي كان يشارك في جهود إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.وأضاف أدرعي أنه منذ بدء التفاهمات الحدودية بين إسرائيل ولبنان، تم استهداف أكثر من 140 عنصراً من الحزب في مختلف أنحاء لبنان، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح بأي انتهاكات للاتفاقات الأمنية أو أي تهديدات لسكانها".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن سلاح الجو هاجم منطقة الناعمة في لبنان، مؤكدا "القضاء على حسين عزات محمد عطوي، أحد أبرز القادة في الجماعة الإسلامية المرتبطة بـ"حماس" في لبنان".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "عطوي كان ضالعًا في التخطيط والترويج لمخططات إرهابية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي إسرائيل بغية استهداف قوات الجيش على الحدود الشمالية"، مؤكدا أن "الجيش سيواصل عمله ضد مخربي حماس أينما وُجدوا".وأضاف البيان أن "عطوي نفذ خلال سنوات نشاطه عمليات إطلاق قذائف صاروخية ووجّه بنى تحتية إرهابية على الجبهة الشمالية وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل وعمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم"، وفق البيان.

https://sarabic.ae/20250420/أطفال-بلدة-رميش-جنوبي-لبنان-يحتفلون-بعيد-الفصح-1099730293.html

https://sarabic.ae/20250416/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-الخطة-الإسرائيلية-تشمل-غزة-وسوريا-ولبنانوترامب-غير-معني-بالحرب-1099607565.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم