https://sarabic.ae/20241231/وزير-المهجرين-اللبناني-لا-ذريعة-بيد-الغرب-لعرقلة-عودة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-ديارهم-1096352847.html

وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم

وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم

سبوتنيك عربي

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن سوريا هي "بلد شقيق يربطنا بها حدود مشتركة"، مشيراً إلى أن "الشعبين اللبناني والسوري... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T08:16+0000

2024-12-31T08:16+0000

2024-12-31T08:16+0000

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وخلال مداخلته عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار شرف الدين إلى أن "التغيرات السياسية في سوريا سيكون لها تأثير مباشر على قضية النازحين السوريين في لبنان"، وأضاف: "بعد سقوط نظام بشار الأسد، لا مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان، ولم يعد لدى الغرب ذريعة لعرقلة عودتهم إلى بلادهم"، مبدياً استغرابه من "استمرار وجودهم في لبنان".وكشف ضيف "سبوتنيك"، عن كواليس اتصالاته مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قائلا: "لا تشجع (المفوضية) على عودة النازحين حاليا إلى حين استقرار الأوضاع في سوريا، وأنا أقرأ في هذا الموقف لعبة سياسية غربية".وفي هذا السياق، شدّد شرف الدين على ضرورة طرح السؤال حول "لعبة البقاء" في لبنان، على "المايسترو الأميركي" الذي يدير هذه القضية"، وأضاف: "الارقام التقريبية تشير إلى مغادرة 5000 آلاف نازح سوري من عرسال، إلا أن لا بيانات من الدولة اللبنانية توضح الارقام بدقة".الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهمنائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري": الدور العربي محوري في المشهد وندعم العلاقات مع روسيا بقوة

https://sarabic.ae/20241223/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-لن-نبني-مخيمات-جديدة-للاجئين-السوريين-ولن-نسجلهم-كنازحين-مؤقتين-1096077766.html

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