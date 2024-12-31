وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241231/وزير-المهجرين-اللبناني-لا-ذريعة-بيد-الغرب-لعرقلة-عودة-النازحين-السوريين-من-لبنان-إلى-ديارهم-1096352847.html
وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
سبوتنيك عربي
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن سوريا هي "بلد شقيق يربطنا بها حدود مشتركة"، مشيراً إلى أن "الشعبين اللبناني والسوري... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T08:16+0000
2024-12-31T08:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092885314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b380513172fff31dd5732ecb49d7ab82.jpg
وخلال مداخلته عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار شرف الدين إلى أن "التغيرات السياسية في سوريا سيكون لها تأثير مباشر على قضية النازحين السوريين في لبنان"، وأضاف: "بعد سقوط نظام بشار الأسد، لا مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان، ولم يعد لدى الغرب ذريعة لعرقلة عودتهم إلى بلادهم"، مبدياً استغرابه من "استمرار وجودهم في لبنان".وكشف ضيف "سبوتنيك"، عن كواليس اتصالاته مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قائلا: "لا تشجع (المفوضية) على عودة النازحين حاليا إلى حين استقرار الأوضاع في سوريا، وأنا أقرأ في هذا الموقف لعبة سياسية غربية".وفي هذا السياق، شدّد شرف الدين على ضرورة طرح السؤال حول "لعبة البقاء" في لبنان، على "المايسترو الأميركي" الذي يدير هذه القضية"، وأضاف: "الارقام التقريبية تشير إلى مغادرة 5000 آلاف نازح سوري من عرسال، إلا أن لا بيانات من الدولة اللبنانية توضح الارقام بدقة".الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهمنائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري": الدور العربي محوري في المشهد وندعم العلاقات مع روسيا بقوة
https://sarabic.ae/20241223/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-لن-نبني-مخيمات-جديدة-للاجئين-السوريين-ولن-نسجلهم-كنازحين-مؤقتين-1096077766.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092885314_255:0:1215:720_1920x0_80_0_0_a73ceccab8d4fe62f2c1a5fb24dd7e9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي

وزير المهجرين اللبناني: لا ذريعة بيد الغرب لعرقلة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم

08:16 GMT 31.12.2024
© Sputnikوزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين
وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن سوريا هي "بلد شقيق يربطنا بها حدود مشتركة"، مشيراً إلى أن "الشعبين اللبناني والسوري يشتركان في الكثير من القيم والتاريخ، ويعتبران شعباً واحداً في بلدين، وتغير الحكم له انعكاسات على ملف النازحين".
وخلال مداخلته عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار شرف الدين إلى أن "التغيرات السياسية في سوريا سيكون لها تأثير مباشر على قضية النازحين السوريين في لبنان"، وأضاف: "بعد سقوط نظام بشار الأسد، لا مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان، ولم يعد لدى الغرب ذريعة لعرقلة عودتهم إلى بلادهم"، مبدياً استغرابه من "استمرار وجودهم في لبنان".

كما كشف الوزير اللبناني أن "مجلس الوزراء اللبناني، سيتخذ في السابع من كانون الثاني (يناير المقبل)، قراراً بشأن زيارة رسمية مرتقبة إلى سوريا، حيث ستتم مناقشة طبيعة الزيارة في الجلسة الوزارية المقررة في نفس اليوم".

وكشف ضيف "سبوتنيك"، عن كواليس اتصالاته مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قائلا: "لا تشجع (المفوضية) على عودة النازحين حاليا إلى حين استقرار الأوضاع في سوريا، وأنا أقرأ في هذا الموقف لعبة سياسية غربية".
أهالي القلمون الغربي يغادرون عرسال اللبنانية ويعبرون عن سعادتهم في تسهيل إجراءات العودة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: لن نبني مخيمات جديدة للاجئين السوريين ولن نسجلهم كنازحين مؤقتين
23 ديسمبر, 12:06 GMT
وفي هذا السياق، شدّد شرف الدين على ضرورة طرح السؤال حول "لعبة البقاء" في لبنان، على "المايسترو الأميركي" الذي يدير هذه القضية"، وأضاف: "الارقام التقريبية تشير إلى مغادرة 5000 آلاف نازح سوري من عرسال، إلا أن لا بيانات من الدولة اللبنانية توضح الارقام بدقة".
الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهم
نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري": الدور العربي محوري في المشهد وندعم العلاقات مع روسيا بقوة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала