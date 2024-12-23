https://sarabic.ae/20241223/الأردن-يعلن-عودة-أكثر-من-12-ألف-سوري-إلى-بلادهم-1096079945.html

الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهم

الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهم

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر في وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلادهم منذ رحيل الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T13:16+0000

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ونقلت قناة "المملكة" عن المصدر أن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين، متوقعا عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، وأن معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم.وكان الأردن قرر في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.وفي وقت سابق، عددت وزارة الداخلية الأردنية الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا، حيث سمحت للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.وأضافت الوزارة أن يسمح كذلك للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.وفيما يتعلق بالسوريين، سمحت الداخلية الأردنية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.من ناحية أخرى، كان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، قد أكد، في وقت سابق، أن "162 ألف شخص عادوا من سوريا، بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".

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