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الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهم
الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلادهم منذ رحيل الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T13:16+0000
2024-12-23T13:16+0000
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ونقلت قناة "المملكة" عن المصدر أن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين، متوقعا عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، وأن معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم.وكان الأردن قرر في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.وفي وقت سابق، عددت وزارة الداخلية الأردنية الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا، حيث سمحت للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.وأضافت الوزارة أن يسمح كذلك للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.وفيما يتعلق بالسوريين، سمحت الداخلية الأردنية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.من ناحية أخرى، كان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، قد أكد، في وقت سابق، أن "162 ألف شخص عادوا من سوريا، بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الأمريكي-يرسل-تعزيزات-جديدة-إلى-شرق-سوريا--1096061964.html
https://sarabic.ae/20241222/رئيس-الوزراء-العراقي-استطعنا-إبعاد-المخاطر-بعد-التحول-الذي-حدث-في-سوريا-1096060149.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار

الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهم

13:16 GMT 23.12.2024
© Sputnik . Firas al-Ahmadعودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا
عودة اللاجئين، النازحين، المهجرين،من مخيمات الأردن إلى الرقة وريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلن مصدر في وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلادهم منذ رحيل الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى أمس الأحد.
ونقلت قناة "المملكة" عن المصدر أن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين، متوقعا عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، وأن معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم.
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الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات جديدة إلى شرق سوريا
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وكان الأردن قرر في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.
وفي وقت سابق، عددت وزارة الداخلية الأردنية الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا، حيث سمحت للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.
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رئيس الوزراء العراقي: استطعنا إبعاد المخاطر بعد التحول الذي حدث في سوريا
أمس, 15:33 GMT
وأضافت الوزارة أن يسمح كذلك للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسوريين، سمحت الداخلية الأردنية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
من ناحية أخرى، كان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، قد أكد، في وقت سابق، أن "162 ألف شخص عادوا من سوريا، بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".
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