https://sarabic.ae/20241223/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-لن-نبني-مخيمات-جديدة-للاجئين-السوريين-ولن-نسجلهم-كنازحين-مؤقتين-1096077766.html

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: لن نبني مخيمات جديدة للاجئين السوريين ولن نسجلهم كنازحين مؤقتين

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: لن نبني مخيمات جديدة للاجئين السوريين ولن نسجلهم كنازحين مؤقتين

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، أن بلاده لن تبني مخيمات جديدة للاجئين السوريين ولن تسجلهم كنازحين مؤقتين، مؤكدًا أن... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال حجار، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الوضع في سوريا يتحسن بشكل مستمر، ما يعزز الأمل في أن يعود اللاجئون إلى ديارهم في المستقبل القريب".وفي سياق متصل، تحدث الوزير اللبناني عن الوضع في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، حيث أشار إلى أن "الأعداد قد انخفضت بشكل كبير وأصبحت صفر عبر هذا المعبر"، وأضاف: "قمنا بزيارة إلى المعبر وتابعنا الأوضاع الإنسانية هناك، حيث أن المعبر خالٍ تمامًا من النازحين السوريين الآن".وركّز وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني على أنه "لا يمكن الحديث عن أعداد حقيقية للاجئين السوريين الجدد، لأن معظمهم عبروا إلى لبنان بشكل غير شرعي"، وأوضح أنه "وفقًا للمتابعات الميدانية مع الأجهزة المعنية، فقد دخل لبنان أكثر من 85 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، وقد تمركزوا في منطقة بعلبك، ورغم أن الرقم ليس كبيرًا إلا أنه لا يزال يعتبر ملحوظًا".وتابع حجار، قائلًا: "من خلال لقاءاتنا مع المرجعيات الأممية في الأسابيع الماضية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير خطة ميدانية لعودة اللاجئين، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة بهذا الصدد"، مبيّنًا أن "بعض المنظمات الأممية قد بدأت فعليًا في تقديم الدعم داخل سوريا، وهو ما يعكس جهودًا حقيقية لتسهيل عودة اللاجئين بشكل آمن وضمن ظروف ملائمة".واختتم الوزير حجار، بالتشديد على أن "العودة الطوعية هي السبيل الوحيد لتحقيق حل مستدام لهذا الملف"، معربًا عن أمله في أن "تتسارع عملية العودة في المستقبل القريب".وذكر موقع "وكالة الأنباء المركزية" اللبناني، أن "هذه الدراسة جاءت خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع لجنة الطوارئ بشأن الحرب الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية".وأكد رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، بعد اجتماع للجنة أن "هناك ورقة عمل بشأن الخيارات المتاحة لمراكز إيواء منها ما يتعلق بإقامة بيوت جاهزة في بعض الأراضي العامة المفتوحة".

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