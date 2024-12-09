https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان
الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان
سبوتنيك عربي
رأى وزير الصناعة والسياحة اللبناني الأسبق فادي عبود، أن "سوريا في المرحلة القادمة ستحتاج بشكل كبير إلى استيراد العمالة واليد العاملة لتلبية احتياجات إعادة... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T13:31+0000
2024-12-09T13:31+0000
2024-12-09T13:31+0000
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وأشار عبود إلى أن "سوريا قد تتحول إلى الصين العربية، بما تملكه من موارد زراعية وقدرة اقتصادية كبيرة"، لكنه شدد على "ضرورة استغلال هذه الموارد لتحقيق استفادة فعلية".وأكد عبود، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "أهمية تحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين"، لافتًا إلى أن "تحسين مسألة الترانزيت بينهما قد يعود بفوائد تجارية واقتصادية ضخمة"، وأضاف أن "تحسن الوضع الاقتصادي بين البلدين قد يساهم بشكل كبير في تعزيز صادرات لبنان إلى الأسواق السورية، وهو ما قد يكون نقطة تحول لصالح الاقتصاد اللبناني المتأثر بالأزمات الراهنة". كما تطرق الوزير اللبناني السابق إلى الوضع الداخلي السوري، معربًا عن "أمله في بناء دولة علمانية في سوريا بعيدًا عن التشدد والتطرف، الذي اعتبره سمة بارزة في بعض الفئات السياسية في سوريا".وفي ما يخص التوترات الإقليمية، اعتبر عبود أن "الخوف من المطامع الإسرائيلية لا يقتصر على لبنان فحسب، بل يشمل المنطقة بأسرها".وأشار عبود إلى أن "التعامل مع الأزمات في المنطقة يجب أن يكون بمقاربة عملية تنطلق من المصالح المشتركة بين البلدين".كما أكد أنّ "الظروف الإقليمية والداخلية في لبنان لن تسمح بعودة المقاومة كما كانت في السابق".في الختام، أشار عبود إلى أنّ "لبنان يعيش في ظل تأثيرات كبيرة من السياسات الإقليمية والدولية، وأن الوضع السياسي اللبناني المعقد، بما فيه الهيمنة النيابية، يعوّق تحقيق الإصلاحات الضرورية، ويعرقل بروز شخصيات إصلاحية بعيدة عن الفساد".قيادي بالحزب السوري القومي الاجتماعي: نحمل المبعوثين الدوليين إلى سوريا مسؤولية تجاهل أحزاب الداخلمصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان
رأى وزير الصناعة والسياحة اللبناني الأسبق فادي عبود، أن "سوريا في المرحلة القادمة ستحتاج بشكل كبير إلى استيراد العمالة واليد العاملة لتلبية احتياجات إعادة الإعمار، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة".
وأشار عبود إلى أن "سوريا قد تتحول إلى الصين العربية، بما تملكه من موارد زراعية وقدرة اقتصادية كبيرة"، لكنه شدد على "ضرورة استغلال هذه الموارد لتحقيق استفادة فعلية".
وأكد عبود، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "أهمية تحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين"، لافتًا إلى أن "تحسين مسألة الترانزيت بينهما قد يعود بفوائد تجارية واقتصادية ضخمة"، وأضاف أن "تحسن الوضع الاقتصادي بين البلدين قد يساهم بشكل كبير في تعزيز صادرات لبنان إلى الأسواق السورية، وهو ما قد يكون نقطة تحول لصالح الاقتصاد اللبناني المتأثر بالأزمات الراهنة".
عبود تحدث أيضًا عن التحديات السياسية والأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى أن "المنطقة التي كانت تعرف بالهلال الخصيب تتجه نحو تقسيم جديد، في وقت يستفيد فيه كل من إسرائيل وتركيا من الأحداث الجارية في سوريا".
كما تطرق الوزير اللبناني السابق إلى الوضع الداخلي السوري، معربًا عن "أمله في بناء دولة علمانية في سوريا بعيدًا عن التشدد والتطرف، الذي اعتبره سمة بارزة في بعض الفئات السياسية في سوريا".
وفي ما يخص التوترات الإقليمية، اعتبر عبود أن "الخوف من المطامع الإسرائيلية لا يقتصر على لبنان فحسب، بل يشمل المنطقة بأسرها".
وتابع قائلًا: "التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه لبنان وسوريا، قد تتطلب استراتيجيات جديدة لتجاوز الصعوبات الراهنة".
وأشار عبود إلى أن "التعامل مع الأزمات في المنطقة يجب أن يكون بمقاربة عملية تنطلق من المصالح المشتركة بين البلدين".
أما في ما يتعلق بمسألة السجناء اللبنانيين في سوريا، فقد شدد ضيف "سبوتنيك" على أن "التعامل مع النظام السوري كان استخباراتيًا بحتًا"، مؤكدًا أنّ "الترويج لبعض الأوهام في هذا الشأن ليس في محله".
كما أكد أنّ "الظروف الإقليمية والداخلية في لبنان لن تسمح بعودة المقاومة كما كانت في السابق".
في الختام، أشار عبود إلى أنّ "لبنان يعيش في ظل تأثيرات كبيرة من السياسات الإقليمية والدولية، وأن الوضع السياسي اللبناني المعقد، بما فيه الهيمنة النيابية، يعوّق تحقيق الإصلاحات الضرورية، ويعرقل بروز شخصيات إصلاحية بعيدة عن الفساد".