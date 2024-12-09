https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html

الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان

الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان

سبوتنيك عربي

رأى وزير الصناعة والسياحة اللبناني الأسبق فادي عبود، أن "سوريا في المرحلة القادمة ستحتاج بشكل كبير إلى استيراد العمالة واليد العاملة لتلبية احتياجات إعادة... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T13:31+0000

2024-12-09T13:31+0000

2024-12-09T13:31+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_0141687eb63f059fb429fd1dcb9ebc18.jpg

وأشار عبود إلى أن "سوريا قد تتحول إلى الصين العربية، بما تملكه من موارد زراعية وقدرة اقتصادية كبيرة"، لكنه شدد على "ضرورة استغلال هذه الموارد لتحقيق استفادة فعلية".وأكد عبود، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "أهمية تحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين"، لافتًا إلى أن "تحسين مسألة الترانزيت بينهما قد يعود بفوائد تجارية واقتصادية ضخمة"، وأضاف أن "تحسن الوضع الاقتصادي بين البلدين قد يساهم بشكل كبير في تعزيز صادرات لبنان إلى الأسواق السورية، وهو ما قد يكون نقطة تحول لصالح الاقتصاد اللبناني المتأثر بالأزمات الراهنة". كما تطرق الوزير اللبناني السابق إلى الوضع الداخلي السوري، معربًا عن "أمله في بناء دولة علمانية في سوريا بعيدًا عن التشدد والتطرف، الذي اعتبره سمة بارزة في بعض الفئات السياسية في سوريا".وفي ما يخص التوترات الإقليمية، اعتبر عبود أن "الخوف من المطامع الإسرائيلية لا يقتصر على لبنان فحسب، بل يشمل المنطقة بأسرها".وأشار عبود إلى أن "التعامل مع الأزمات في المنطقة يجب أن يكون بمقاربة عملية تنطلق من المصالح المشتركة بين البلدين".كما أكد أنّ "الظروف الإقليمية والداخلية في لبنان لن تسمح بعودة المقاومة كما كانت في السابق".في الختام، أشار عبود إلى أنّ "لبنان يعيش في ظل تأثيرات كبيرة من السياسات الإقليمية والدولية، وأن الوضع السياسي اللبناني المعقد، بما فيه الهيمنة النيابية، يعوّق تحقيق الإصلاحات الضرورية، ويعرقل بروز شخصيات إصلاحية بعيدة عن الفساد".قيادي بالحزب السوري القومي الاجتماعي: نحمل المبعوثين الدوليين إلى سوريا مسؤولية تجاهل أحزاب الداخلمصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة

https://sarabic.ae/20241209/مصرف-سوريا-المركزي-يصدر-بيانا-بشأن-ودائع-المواطنين-بعد-سقوط-نظام-بشار-الأسد-1095628055.html

https://sarabic.ae/20241209/عضو-الائتلاف-الوطني-السوري-سنعمل-على-إعادة-بناء-الجيش-ليكون-بعيدا-عن-السياسة-والأحزاب-1095625517.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي