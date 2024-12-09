https://sarabic.ae/20241209/مصرف-سوريا-المركزي-يصدر-بيانا-بشأن-ودائع-المواطنين-بعد-سقوط-نظام-بشار-الأسد-1095628055.html

مصرف سوريا المركزي يصدر بيانا بشأن ودائع المواطنين بعد سقوط نظام بشار الأسد

مصرف سوريا المركزي يصدر بيانا بشأن ودائع المواطنين بعد سقوط نظام بشار الأسد

سبوتنيك عربي

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا للمواطنين، بعد سقوط نظام الرئيس، بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة بالكامل على مدن سورية عدة. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T12:46+0000

2024-12-09T12:46+0000

2024-12-09T12:46+0000

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104412/45/1044124598_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_1f67d514761b660283b6a1878937c07e.jpg

وأكد في بيان له عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "مستمر في عمله، وسيستمر في متابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة، وأوضح استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالشكل المناسب".كما أكد للمواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة، بأن "ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة، ولم ولن تتعرض لأي أذى".كما أشار مصرف سوريا المركزي إلى أن "العملة المعتمدة في التداول بسوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول، ومن هذا المنطلق فإن مصرف سوريا المركزي وجّه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع".وختم مصرف سوريا المركزي بيانه، بالتأكيد أن "كافة المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن المصرف، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف أو صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصورة حصرية".وتداولت مواقع التواصل، أمس الأحد، مشاهد لسرقة أموال من بنك سوريا المركزي في العاصمة السورية دمشق.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241209/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-سوريا-بعد-حدوث-تغيير-جذري-وسريع-بأقل-خسائر-ممكنة؟--1095623841.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي