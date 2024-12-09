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https://sarabic.ae/20241209/مصرف-سوريا-المركزي-يصدر-بيانا-بشأن-ودائع-المواطنين-بعد-سقوط-نظام-بشار-الأسد-1095628055.html
مصرف سوريا المركزي يصدر بيانا بشأن ودائع المواطنين بعد سقوط نظام بشار الأسد
مصرف سوريا المركزي يصدر بيانا بشأن ودائع المواطنين بعد سقوط نظام بشار الأسد
سبوتنيك عربي
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا للمواطنين، بعد سقوط نظام الرئيس، بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة بالكامل على مدن سورية عدة. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T12:46+0000
2024-12-09T12:46+0000
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وأكد في بيان له عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "مستمر في عمله، وسيستمر في متابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة، وأوضح استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالشكل المناسب".كما أكد للمواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة، بأن "ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة، ولم ولن تتعرض لأي أذى".كما أشار مصرف سوريا المركزي إلى أن "العملة المعتمدة في التداول بسوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول، ومن هذا المنطلق فإن مصرف سوريا المركزي وجّه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع".وختم مصرف سوريا المركزي بيانه، بالتأكيد أن "كافة المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن المصرف، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف أو صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصورة حصرية".وتداولت مواقع التواصل، أمس الأحد، مشاهد لسرقة أموال من بنك سوريا المركزي في العاصمة السورية دمشق.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-سوريا-بعد-حدوث-تغيير-جذري-وسريع-بأقل-خسائر-ممكنة؟--1095623841.html
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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصرف سوريا المركزي يصدر بيانا بشأن ودائع المواطنين بعد سقوط نظام بشار الأسد

12:46 GMT 09.12.2024
© Sputnik . MOHAMMAD DAMOURالليرة السورية في سوريا
الليرة السورية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
الليرة السورية في سوريا
© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR
تابعنا عبر
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا للمواطنين، بعد سقوط نظام الرئيس، بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة بالكامل على مدن سورية عدة.
وأكد في بيان له عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "مستمر في عمله، وسيستمر في متابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة، وأوضح استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالشكل المناسب".
كما أكد للمواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة، بأن "ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة، ولم ولن تتعرض لأي أذى".
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
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كما أشار مصرف سوريا المركزي إلى أن "العملة المعتمدة في التداول بسوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول، ومن هذا المنطلق فإن مصرف سوريا المركزي وجّه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع".
وختم مصرف سوريا المركزي بيانه، بالتأكيد أن "كافة المعلومات والقرارات التي تخص عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية تصدر عن المصرف، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف أو صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصورة حصرية".
وتداولت مواقع التواصل، أمس الأحد، مشاهد لسرقة أموال من بنك سوريا المركزي في العاصمة السورية دمشق.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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