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https://sarabic.ae/20241209/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-سوريا-بعد-حدوث-تغيير-جذري-وسريع-بأقل-خسائر-ممكنة؟--1095623841.html
تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد حدوث تغيير جذري وسريع بأقل خسائر ممكنة؟
تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد حدوث تغيير جذري وسريع بأقل خسائر ممكنة؟
سبوتنيك عربي
عاش السوريون، الأسبوع الماضي، أحداثا دراماتيكية ومتسارعة لم يستطع أن يستوعبها البعض بسبب شدة تقلبها، ولم يتخيلها البعض الآخر قل أشهر من اليوم، وانتهت بانتهاء... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T11:49+0000
2024-12-09T11:49+0000
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وبعد أيام من هذه الأحداث، وتحديدا مساء السبت وصباح الأحد، أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة على رأسها العاصمة دمشق وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.كيف ترى مستقبل سوريا بعد هذه الأحداث السريعة التي لحسن الحظ لم يسقط فيها عدد كبير من الضحايا حتى اليومصوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, بشار الأسد, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, بشار الأسد, опросы

تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد حدوث تغيير جذري وسريع بأقل خسائر ممكنة؟

11:49 GMT 09.12.2024
© Sputnik . مدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik .
تابعنا عبر
عاش السوريون، الأسبوع الماضي، أحداثا دراماتيكية ومتسارعة لم يستطع أن يستوعبها البعض بسبب شدة تقلبها، ولم يتخيلها البعض الآخر قل أشهر من اليوم، وانتهت بانتهاء حقبة من تاريخ البلاد وبداية حقبة جديدة.
وبعد أيام من هذه الأحداث، وتحديدا مساء السبت وصباح الأحد، أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة على رأسها العاصمة دمشق وإسقاط النظام.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

مع هذا اليوم بدأت البلاد حقبة جديدة يرى فيها الكثيرون أنها فرصة لبناء سوريا ديمقراطية يتمتع مواطنوها بحرية التعبير والسلم والأمن الأهلي والمجتمعي، في حين شكك البعض بحدوث ذلك، خصوصا مع بدء إسرائيل عملية توغل في الأراضي السورية معتبرين أن هذا مؤشر سيئء لمستقبل البلاد الذي قد تستغله قوى خارجية.

كيف ترى مستقبل سوريا بعد هذه الأحداث السريعة التي لحسن الحظ لم يسقط فيها عدد كبير من الضحايا حتى اليوم
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