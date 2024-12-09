https://sarabic.ae/20241209/قيادي-بالحزب-السوري-القومي-الاجتماعي-نحمل-المبعوثين-الدوليين-إلى-سوريا-مسؤولية-تجاهل-أحزاب-الداخل--1095628380.html

قيادي بالحزب السوري القومي الاجتماعي: نحمل المبعوثين الدوليين إلى سوريا مسؤولية تجاهل أحزاب الداخل

قيادي بالحزب السوري القومي الاجتماعي: نحمل المبعوثين الدوليين إلى سوريا مسؤولية تجاهل أحزاب الداخل

سبوتنيك عربي

أكد طارق الأحمد، الباحث السياسي السوري وعضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، أنّ "النظام السوري والمجتمع الدولي قد تجاهلوا دعوات الأحزاب... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T12:55+0000

2024-12-09T12:55+0000

2024-12-09T12:55+0000

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وقال الأحمد: "منذ العام 2012، عقدنا أول مؤتمر حواري شاركت فيه جميع الأحزاب السورية، وطالبنا بالحوار والإصلاح، لكن تم تجاهل أصواتنا."وأضاف أن "المبعوثين الدوليين إلى سوريا، وكذلك الأمم المتحدة، كانوا يتجاهلون وجود أحزاب الداخل، معتبرين أن حزب البعث والنظام هما الممثلين الوحيدين للشعب السوري".وشدد القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي على أنّ "هدف هذه الأطراف تشكيل نظام يعتمد على أسس طائفية، بينما تم تهميش الأحزاب السورية التي كانت تطالب بالإصلاحات".وقال: "كان هناك تهميش متعمد لأحزاب الداخل، فضلاً عن عدم الرغبة في إجراء الإصلاحات التي طالبنا بها".وفي ختام حديثه، أشار الأحمد إلى اجتماع أعضاء مسار أستانا في الدوحة، حيث أكد أنّ "الوقائع على الأرض ضربت البيان الصادر عنهم بعد ساعات قليلة من إعلانه"، على حد تعبيره. ودعا الأحمد في ختام تصريحاته إلى ضرورة دعم قوى الداخل السوري، معتبراً أنّ "دور هذه القوى في الحل السياسي المستقبلي سيكون أساسياً". كما شدد على "أهمية الاهتمام الدولي بدور الأحزاب السورية التي تعمل من داخل البلاد لتحقيق السلام والإصلاح".

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