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باحث في الشأن السياسي: الوجود الروسي في قواعد جديدة سيعود بالمنفعة على سوريا

باحث في الشأن السياسي: الوجود الروسي في قواعد جديدة سيعود بالمنفعة على سوريا

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في الشأن السياسي، فراس رضوان أوغلو، إلى أهمية اللقاء الروسي- التركي، قائلا: "لا بد من أن توجد تركيا بشكل كبير في الشرق الأوسط، كما أن روسيا شريك مع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T14:23+0000

2025-04-25T14:23+0000

2025-04-25T14:23+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى أوغلو أن"النقاشات القادمة ستأتي في تحديد حجم إسرائيل في سوريا لأن تركيا لا تريد هذا الانفلات الإسرائيلي في كل شيء"، لافتًا إلى أن "هناك قراءة بين تركيا وروسيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد صيغة ما، لمنع الطيران الإسرائيلي مثلا من تحليق في الأجواء السورية دون تنسيق مسبق".أوغلو الذي رأى أن "الدور التركي سيصب في ناحية التدريب والتقوية وحتى المواجهة مع إسرائيل"، أكد أن "روسيا سيكون لها الدور الأكبر في الاستقرار الدولي لأنها من الدول الخمسة المعنية بالسلام العالمي، كما ستلعب دورا من الناحية الاقتصادية"، وأضاف: إن "تواجدها بمثابة ثقل لصالح سوريا".كما لفت إلى أن "وجود تركيا كقوة في الشرق المتوسط له دور كبير، فوجودها في سوريا وفي قبرص والآن في ليبيا يحجّم إسرائيل من ناحية الشرق المتوسط"، معتبرا أن "إسرائيل ترى في الوجود التركي قرب دمشق كقاعدة عسكرية مسألة حصار استراتيجي".ورداً على سؤال حول إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع استعداده للتوقيع والدخول في اتفاقيات أبراهام، رأى أوغلو أن "الشرع يقوم بمهادنات كثيرة بذكاء سياسي لأن الثقل السياسي الذي يودع عليه أكبر بكثير مما يتوقعه أو تتحمله سوريا".واختتم بالقول: "بوجود حليف إقليمي قوي تركي وحليف دولي، إذا تحسنت العلاقات مع روسيا، ستصبح أفضل بالنسبة لدمشق، إذ أن روسيا تقرأ المشهد الجديد في سوريا بشكل مختلف عن المشهد السابق".

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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, قواعد, تقارير سبوتنيك, حصري