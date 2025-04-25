https://sarabic.ae/20250425/باحث-في-الشأن-السياسي-الوجود-الروسي-في-قواعد-جديدة-سيعود-بالمنفعة-على-سوريا-1099894868.html
باحث في الشأن السياسي: الوجود الروسي في قواعد جديدة سيعود بالمنفعة على سوريا
باحث في الشأن السياسي: الوجود الروسي في قواعد جديدة سيعود بالمنفعة على سوريا
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في الشأن السياسي، فراس رضوان أوغلو، إلى أهمية اللقاء الروسي- التركي، قائلا: "لا بد من أن توجد تركيا بشكل كبير في الشرق الأوسط، كما أن روسيا شريك مع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T14:23+0000
2025-04-25T14:23+0000
2025-04-25T14:23+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
أخبار تركيا اليوم
قواعد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103542/46/1035424681_0:290:3106:2037_1920x0_80_0_0_6676f6ad9114de84b092435894e3f490.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى أوغلو أن"النقاشات القادمة ستأتي في تحديد حجم إسرائيل في سوريا لأن تركيا لا تريد هذا الانفلات الإسرائيلي في كل شيء"، لافتًا إلى أن "هناك قراءة بين تركيا وروسيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد صيغة ما، لمنع الطيران الإسرائيلي مثلا من تحليق في الأجواء السورية دون تنسيق مسبق".أوغلو الذي رأى أن "الدور التركي سيصب في ناحية التدريب والتقوية وحتى المواجهة مع إسرائيل"، أكد أن "روسيا سيكون لها الدور الأكبر في الاستقرار الدولي لأنها من الدول الخمسة المعنية بالسلام العالمي، كما ستلعب دورا من الناحية الاقتصادية"، وأضاف: إن "تواجدها بمثابة ثقل لصالح سوريا".كما لفت إلى أن "وجود تركيا كقوة في الشرق المتوسط له دور كبير، فوجودها في سوريا وفي قبرص والآن في ليبيا يحجّم إسرائيل من ناحية الشرق المتوسط"، معتبرا أن "إسرائيل ترى في الوجود التركي قرب دمشق كقاعدة عسكرية مسألة حصار استراتيجي".ورداً على سؤال حول إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع استعداده للتوقيع والدخول في اتفاقيات أبراهام، رأى أوغلو أن "الشرع يقوم بمهادنات كثيرة بذكاء سياسي لأن الثقل السياسي الذي يودع عليه أكبر بكثير مما يتوقعه أو تتحمله سوريا".واختتم بالقول: "بوجود حليف إقليمي قوي تركي وحليف دولي، إذا تحسنت العلاقات مع روسيا، ستصبح أفضل بالنسبة لدمشق، إذ أن روسيا تقرأ المشهد الجديد في سوريا بشكل مختلف عن المشهد السابق".
https://sarabic.ae/20250410/روسيا-تطالب-بمحاسبة-مرتكبي-العنف-في-سوريا-وتدعو-إلى-حماية-الأقليات-1099429457.html
https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103542/46/1035424681_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b516956fe8914a8a1a420071976eecea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, قواعد, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, قواعد, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن السياسي: الوجود الروسي في قواعد جديدة سيعود بالمنفعة على سوريا
حصري
تطرق الباحث في الشأن السياسي، فراس رضوان أوغلو، إلى أهمية اللقاء الروسي- التركي، قائلا: "لا بد من أن توجد تركيا بشكل كبير في الشرق الأوسط، كما أن روسيا شريك مع تركيا في الكثير من الملفات إن كان في ليبيا، أو في سوريا، أو حتى في لبنان".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى أوغلو أن"النقاشات القادمة ستأتي في تحديد حجم إسرائيل في سوريا
لأن تركيا لا تريد هذا الانفلات الإسرائيلي في كل شيء"، لافتًا إلى أن "هناك قراءة بين تركيا وروسيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد صيغة ما، لمنع الطيران الإسرائيلي مثلا من تحليق في الأجواء السورية دون تنسيق مسبق".
وأضاف أوغلو: "من خلال وجود تركيا في سوريا ستصبح إسرائيل مقيدة بشكل كبير"، مشيرًا إلى "ضعف المؤسسات العسكرية في سوريا بسبب تاثير تدهور الأوضاع الاقتصادية عليها بشكل كبير، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية".
أوغلو الذي رأى أن "الدور التركي سيصب في ناحية التدريب والتقوية وحتى المواجهة مع إسرائيل"، أكد أن "روسيا سيكون لها الدور الأكبر في الاستقرار الدولي
لأنها من الدول الخمسة المعنية بالسلام العالمي، كما ستلعب دورا من الناحية الاقتصادية"، وأضاف: إن "تواجدها بمثابة ثقل لصالح سوريا".
وتابع ضيف "سبوتنيك": "إنّ الوجود الروسي وفق قواعد جديدة سيعود بالمنفعة على سوريا"، مستبعداً "رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأمر".
كما لفت إلى أن "وجود تركيا كقوة في الشرق المتوسط له دور كبير، فوجودها في سوريا وفي قبرص والآن في ليبيا يحجّم إسرائيل من ناحية الشرق المتوسط"، معتبرا أن "إسرائيل ترى في الوجود التركي قرب دمشق كقاعدة عسكرية
مسألة حصار استراتيجي".
ورداً على سؤال حول إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع استعداده للتوقيع والدخول في اتفاقيات أبراهام، رأى أوغلو أن "الشرع يقوم بمهادنات كثيرة بذكاء سياسي لأن الثقل السياسي الذي يودع عليه أكبر بكثير مما يتوقعه أو تتحمله سوريا".
واختتم بالقول: "بوجود حليف إقليمي قوي تركي وحليف دولي، إذا تحسنت العلاقات مع روسيا
، ستصبح أفضل بالنسبة لدمشق، إذ أن روسيا تقرأ المشهد الجديد في سوريا بشكل مختلف عن المشهد السابق".