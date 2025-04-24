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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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للمرة الأولى... إسرائيل توافق على "مبيت" وفد درزي سوري
للمرة الأولى... إسرائيل توافق على "مبيت" وفد درزي سوري
سبوتنيك عربي
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على دخول 600 من رجال الدين الدروز السوريين إلى إسرائيل، غدا الجمعة، لزيارة مقام النبي شعيب. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T11:11+0000
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وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للزوار الدروز السوريين قضاء ليلتهم في إسرائيل، على أن يعودوا إلى سوريا في اليوم التالي.وكان كاتس قد وافق، في مارس الماضي، على زيارة مماثلة لـ60 من رجال الدين، الذين التقوا بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، كما زاروا الموقع المقدس بالنسبة للطائفة الدرزية.وكانت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا قد تصاعدت بشكل كبير منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث شنّت إسرائيل مئات الغارات على مناطق مختلفة من البلاد، تزامنت مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة، وانتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20250309/إسرائيل-تصدر-تصاريح-عمل-للدروز-السوريين-للعمل-في-هضبة-الجولان-1098529905.html
https://sarabic.ae/20250309/نتنياهو-ملتزمون-بدعم-الدروز-في-إسرائيل-والمنطقة-وخاصة-في-سوريا-1098534177.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, فلسطين المحتلة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, فلسطين المحتلة, العالم العربي

للمرة الأولى... إسرائيل توافق على "مبيت" وفد درزي سوري

11:11 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Leo Correaيتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
يتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على دخول 600 من رجال الدين الدروز السوريين إلى إسرائيل، غدا الجمعة، لزيارة مقام النبي شعيب.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للزوار الدروز السوريين قضاء ليلتهم في إسرائيل، على أن يعودوا إلى سوريا في اليوم التالي.
وتوقع "والا" أن يعزز الجيش الإسرائيلي جهوزيته في المنطقة الشمالية خلال الزيارة، وأن يشرف على عبور رجال الدين عبر الحدود.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
إسرائيل تصدر تصاريح عمل للدروز السوريين للعمل في الجولان المحتل
9 مارس, 14:34 GMT
وكان كاتس قد وافق، في مارس الماضي، على زيارة مماثلة لـ60 من رجال الدين، الذين التقوا بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، كما زاروا الموقع المقدس بالنسبة للطائفة الدرزية.

ويوجد في إسرائيل مجموعة صغيرة من الدروز، بينما يعيش نحو 24 ألف منهم في هضبة الجولان السورية المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل عام 1967، وفي عام 1981، ضمت إسرائيل الهضبة بشكل أحادي، وهو ما لم تعترف به معظم الدول ولا حتى الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
نتنياهو: ملتزمون بدعم الدروز في إسرائيل والمنطقة وخاصة في سوريا
9 مارس, 17:20 GMT
وكانت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا قد تصاعدت بشكل كبير منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث شنّت إسرائيل مئات الغارات على مناطق مختلفة من البلاد، تزامنت مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة، وانتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
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