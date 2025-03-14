شاهد لحظة وصول وفد من الموحدين الدروز إلى الجولان السوري المحتل
14:03 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 14:10 GMT 14.03.2025)
© AP Photo / Leo Correaيتجمع رجال الدين الدروز بعد بيان احتجاجًا على الاستخدام السياسي لمدينتهم ومقتل 12 طفلاً ومراهقًا في هجوم صاروخي، أمام المجتمع الدرزي على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا
© AP Photo / Leo Correa
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تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر مشاهد دخول وفد يضم 60 شخصا من رجال الدين الموحدين الدروز السوريين إلى مرتفعات الجولان المحتل في زيارة هي الأولى منذ 50 سنة، حيث وصفت بـ "التاريخية".
ورصد الفيديو لقطات من استقبل الزوار الموحدين القادمين من سوريا ورحّب بهم عبر ترديد أناشيد الترحيب، فيما لوّح عدد من الشباب بالرايات الدرزية باللون الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق والأبيض.
وعبر الوفد في 3 حافلات رافقتها مركبات عسكرية إلى بلدة عين الشمس في الجولان المحتل، وتوجه شمالا لزيارة مقام النبي شعيب في بلدة جولس بالقرب من طبريا، للقاء الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، بحسب "سكاي نيوز".
وكان الشيخ موفق طريف، رئيس الطائفة الدرزية، قد أشاد، في وقت سابق، باعتزام وفد ديني درزي من سوريا لزيارة إسرائيل، لأول مرة منذ 5 عقود كاملة، رغم الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من سوريا.
وتضم إسرائيل مجموعة صغيرة من الموحدين الدروز، بينما يعيش نحو 24 ألف درزي في هضبة الجولان المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.