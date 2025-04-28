الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر
20:31 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 20:33 GMT 28.04.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة من إحباط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر بطريقة غير شرعية".
وتابع البيان: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين، وأوقفت 3 مواطنين لبنانيين، في بلدتي عدوس ومجدلون، بعلبك، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، كما أوقفت 3 أخرين في منطقة خلدة، جبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".
25 أبريل, 16:11 GMT
وأضاف البيان: "أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، عند حاجز وادي التركمان، الهرمل، مواطنا لبنانيا وآخر سوريا، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت ٦ مواطنين وفقًا لما يلي:— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 28, 2025
- توقيف المواطنين: (ع.ا.ح.)، (خ.ح.)، (ع.خ.ح.)، في بلدَتَي عدوس ومجدلون – بعلبك، وضبط في حوزتهم… pic.twitter.com/nVlGZ9vEBS
وختم البيان: "تم تسليم المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.