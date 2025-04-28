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الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الجيش اللبناني: "تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة من إحباط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر بطريقة غير شرعية".وأضاف البيان: "أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، عند حاجز وادي التركمان، الهرمل، مواطنا لبنانيا وآخر سوريا، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".وختم البيان: "تم تسليم المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.
https://sarabic.ae/20250425/عون-لبنان-رغم-كل-جراحه-سيظل-نموذجا-للوحدة-ومنارة-للقيم-الإنسانية-1099897580.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر

20:31 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 20:33 GMT 28.04.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة من إحباط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر بطريقة غير شرعية".

وتابع البيان: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين، وأوقفت 3 مواطنين لبنانيين، في بلدتي عدوس ومجدلون، بعلبك، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، كما أوقفت 3 أخرين في منطقة خلدة، جبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية".

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وأضاف البيان: "أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، عند حاجز وادي التركمان، الهرمل، مواطنا لبنانيا وآخر سوريا، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".
وختم البيان: "تم تسليم المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.
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