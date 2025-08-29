بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/بري-اتفقنا-مع-باراك-على-تنفيذ-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-لنبحث-سلاح-المقاومة-وعاد-دون-جواب-1104263844.html
بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب
بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ذهب إلى إسرائيل، "محملًا بما تم الاتفاق عليه، لكنه عاد... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T10:02+0000
2025-08-29T10:02+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_215ce4be34897147d58d8229b7f70d5f.jpg
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة عن بري، في تصريح، أنه "لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ الاتفاق، ولن يكونوا في صدد تقديمها".وكشف بري أن الاتفاق الذي قبِل به "ينصّ على أن تنفذ إسرائيل ما عليها في اتفاق وقف النار أولًا، ثم يُبحث في مسألة سلاح المقاومة، إلا أن باراك عاد دون أي جواب".وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنه لا يوافق على "نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني"، مشددًا على أنه يجب "على إسرائيل أن تباشر انسحابها، وبعد ذلك سنتحدث مع "حزب الله" في شأن مصير السلاح كمسألة داخلية بعيدًا عن أي ضغوط".وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه "مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250809/الجيش-اللبناني-يحذر-من-تحركات-غير-محسوبة-ويدعو-إلى-التضامن-في-مواجهة-التحديات-1103538886.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_36b99621020825e0c993513b89b50bbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل

بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب

10:02 GMT 29.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ذهب إلى إسرائيل، "محملًا بما تم الاتفاق عليه، لكنه عاد من دونه، ما يعني أن الاتفاق نُسف، وأن إسرائيل لن تنفذه"، على حد قوله.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة عن بري، في تصريح، أنه "لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ الاتفاق، ولن يكونوا في صدد تقديمها".
وكشف بري أن الاتفاق الذي قبِل به "ينصّ على أن تنفذ إسرائيل ما عليها في اتفاق وقف النار أولًا، ثم يُبحث في مسألة سلاح المقاومة، إلا أن باراك عاد دون أي جواب".
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الجيش اللبناني يحذر من "تحركات غير محسوبة" ويدعو إلى التضامن في مواجهة التحديات
9 أغسطس, 10:31 GMT
وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنه لا يوافق على "نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني"، مشددًا على أنه يجب "على إسرائيل أن تباشر انسحابها، وبعد ذلك سنتحدث مع "حزب الله" في شأن مصير السلاح كمسألة داخلية بعيدًا عن أي ضغوط".

وشدد بري، بالقول: "لن نسمح بمسّ الجيش أو التحريض عليه أو حتى رمي وردة عليه، فالقرار في نهاية المطاف سياسي ومكانه في مجلس الوزراء عندما تُعرض الخطة عليه، وسنرى".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه "مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала