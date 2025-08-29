بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ذهب إلى إسرائيل، "محملًا بما تم الاتفاق عليه، لكنه عاد من دونه، ما يعني أن الاتفاق نُسف، وأن إسرائيل لن تنفذه"، على حد قوله.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة عن بري، في تصريح، أنه "لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ الاتفاق، ولن يكونوا في صدد تقديمها".
#عاجل | رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: اتفقنا مع المبعوث الأمريكي توم براك على أن تنفذ إسرائيل اتفاق وقف النار ثم نبحث في سلاح المقاومة لكنه عاد بلا جواب#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/EjROtoMg3G— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) August 29, 2025
وكشف بري أن الاتفاق الذي قبِل به "ينصّ على أن تنفذ إسرائيل ما عليها في اتفاق وقف النار أولًا، ثم يُبحث في مسألة سلاح المقاومة، إلا أن باراك عاد دون أي جواب".
وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنه لا يوافق على "نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني"، مشددًا على أنه يجب "على إسرائيل أن تباشر انسحابها، وبعد ذلك سنتحدث مع "حزب الله" في شأن مصير السلاح كمسألة داخلية بعيدًا عن أي ضغوط".
وشدد بري، بالقول: "لن نسمح بمسّ الجيش أو التحريض عليه أو حتى رمي وردة عليه، فالقرار في نهاية المطاف سياسي ومكانه في مجلس الوزراء عندما تُعرض الخطة عليه، وسنرى".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه "مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".