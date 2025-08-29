https://sarabic.ae/20250829/بري-اتفقنا-مع-باراك-على-تنفيذ-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-لنبحث-سلاح-المقاومة-وعاد-دون-جواب-1104263844.html

بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب

بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ذهب إلى إسرائيل، "محملًا بما تم الاتفاق عليه، لكنه عاد... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T10:02+0000

2025-08-29T10:02+0000

2025-08-29T10:02+0000

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_215ce4be34897147d58d8229b7f70d5f.jpg

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة عن بري، في تصريح، أنه "لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ الاتفاق، ولن يكونوا في صدد تقديمها".وكشف بري أن الاتفاق الذي قبِل به "ينصّ على أن تنفذ إسرائيل ما عليها في اتفاق وقف النار أولًا، ثم يُبحث في مسألة سلاح المقاومة، إلا أن باراك عاد دون أي جواب".وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أنه لا يوافق على "نقل المشكلة من إسرائيل إلى الداخل اللبناني"، مشددًا على أنه يجب "على إسرائيل أن تباشر انسحابها، وبعد ذلك سنتحدث مع "حزب الله" في شأن مصير السلاح كمسألة داخلية بعيدًا عن أي ضغوط".وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه "مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20250809/الجيش-اللبناني-يحذر-من-تحركات-غير-محسوبة-ويدعو-إلى-التضامن-في-مواجهة-التحديات-1103538886.html

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل