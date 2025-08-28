عربي
لبنان: استكمال تسليم الأسلحة من مخيمات فلسطينية جنوب نهر الليطاني
وأوضحت اللجنة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن المراحل المتبقية من عملية تسليم الأسلحة ستواصل التنفيذ في باقي المخيمات وفقا للخطة الموضوعة. وشملت العملية تسليم دفعات من الأسلحة الثقيلة التابعة لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، حيث تم وضعها تحت إشراف الجيش اللبناني. وأشار البيان إلى أن هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، تقوم على الشراكة والتعاون لتعزيز الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية. وكان الجيش اللبناني قد بدأ، في وقت سابق من اليوم الخميس، بتسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" بمدينة صور جنوبي لبنان، ضمن خطة شاملة لسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في البلاد. وأكدت القمة على تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. واكدت الوكالة أن هذه الخطوة تُعد جزءا من جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، عبر تثبيت سلطة الدولة وضمان حصرية السلاح بمؤسساتها الرسمية. وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت بدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني، بموجب البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، في 21 مايو الماضي.
أعلنت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، اليوم الخميس، عن استكمال عملية تسليم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية الواقعة جنوب نهر الليطاني، في خطوة وُصفت بأنها "استراتيجية وثابتة".
وأوضحت اللجنة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن المراحل المتبقية من عملية تسليم الأسلحة ستواصل التنفيذ في باقي المخيمات وفقا للخطة الموضوعة.
وشملت العملية تسليم دفعات من الأسلحة الثقيلة التابعة لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، حيث تم وضعها تحت إشراف الجيش اللبناني.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تُعد "محطة أساسية" تعكس الالتزام الجدي باستكمال مسار تسليم الأسلحة، واصفاً إياه بأنه "خيار استراتيجي لا رجعة عنه"، تم التوافق عليه بين الدولتين اللبنانية والفلسطينية.

اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
وفد "فتح" يصل إلى لبنان لتنفيذ اتفاق نزع سلاح الفلسطينيين من المخيمات
3 يونيو, 06:08 GMT
وأشار البيان إلى أن هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، تقوم على الشراكة والتعاون لتعزيز الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية.
وكان الجيش اللبناني قد بدأ، في وقت سابق من اليوم الخميس، بتسلم الدفعة الأولى من الأسلحة الفلسطينية من مخيم "الرشيدية" بمدينة صور جنوبي لبنان، ضمن خطة شاملة لسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في البلاد.

ووفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، يأتي هذا الإجراء استكمالا لعملية مماثلة انطلقت قبل أيام في مخيم "برج البراجنة" بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، كجزء من تنفيذ مخرجات القمة اللبنانية - الفلسطينية، التي عُقدت في 21 مايو/ أيار الماضي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
الرئيسان اللبناني والفلسطيني يتفقان على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان
21 مايو, 11:56 GMT
وأكدت القمة على تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
واكدت الوكالة أن هذه الخطوة تُعد جزءا من جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، عبر تثبيت سلطة الدولة وضمان حصرية السلاح بمؤسساتها الرسمية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أعلنت بدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني، بموجب البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، في 21 مايو الماضي.
