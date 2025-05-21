الرئيسان اللبناني والفلسطيني يتفقان على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان

وقال البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الرئيسين في العاصمة اللبنانية بيروت: "اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".وأكد البيان على "العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات".وتابع: "كما يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".ووفقاً للبيان، اتفق الجانبان على "تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين".وتابع: "يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".وكان وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، في وقت سابق صباح الأربعاء، تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من الرئيس اللبناني، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
أصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، بيانا مشتركا، اتفقا فيه على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين.
وقال البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الرئيسين في العاصمة اللبنانية بيروت: "اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".
وبحسب البيان، أكد الرئيسان "التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، كما شدد الجانب الفلسطيني على التزامه بـ "عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية".
الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس
وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد عون وعباس "تمسكهما بحل عادل للاجئين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير، وشددا على "أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة ومواصلة تقديم خدماتها لهم، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها".
ووفقاً للبيان، اتفق الجانبان على "تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين".
وتابع: "يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".
وأدان "الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين".
وكان وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، في وقت سابق صباح الأربعاء، تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من الرئيس اللبناني، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.