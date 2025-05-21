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الرئيس الفلسطيني يدعو قادة دول العالم لإدخال المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا
الرئيس الفلسطيني يدعو قادة دول العالم لإدخال المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا
سبوتنيك عربي
أطلق ‏الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، "نداء عاجلا، لقادة دول العالم لاتخاذ إجراءات حاسمة لكسر الحصار على قطاع غزة". 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:00+0000
2025-05-21T10:00+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
العالم العربي
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ودعا عباس، في بيان له، "قادة العالم للعمل على الوقف الفوري لحرب غزة وتولي فلسطين مسؤوليتها كاملة"، مناشدا إياهم "باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".وأكد أنه "لم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا أن "هذا النداء يمثل دعوة من دولة فلسطين صاحبة السيادة على قطاع غزة لإدخال المساعدات عبر حدودها الثلاثة، وجاهزيتها التامة للتعاون مع أي طرف جاهز لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار وإعادة إعمار غزة دون تهجير.وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250521/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-مراجعة-اتفاقية-التجارة-مع-إسرائيل-بسبب-حرب-غزة-وتل-أبيب-ترد-1100809033.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يدعو قادة دول العالم لإدخال المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا

10:00 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Alexey Maishevالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alexey Maishev
تابعنا عبر
أطلق ‏الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، "نداء عاجلا، لقادة دول العالم لاتخاذ إجراءات حاسمة لكسر الحصار على قطاع غزة".
ودعا عباس، في بيان له، "قادة العالم للعمل على الوقف الفوري لحرب غزة وتولي فلسطين مسؤوليتها كاملة"، مناشدا إياهم "باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".
وأكد أنه "لم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا أن "هذا النداء يمثل دعوة من دولة فلسطين صاحبة السيادة على قطاع غزة لإدخال المساعدات عبر حدودها الثلاثة، وجاهزيتها التامة للتعاون مع أي طرف جاهز لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار وإعادة إعمار غزة دون تهجير.
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وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".

وأدان القادة الثلاثة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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