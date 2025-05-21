https://sarabic.ae/20250521/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-مراجعة-اتفاقية-التجارة-مع-إسرائيل-بسبب-حرب-غزة-وتل-أبيب-ترد-1100809033.html

الاتحاد الأوروبي يعلن مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة... وتل أبيب ترد

الاتحاد الأوروبي يعلن مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة... وتل أبيب ترد

سبوتنيك عربي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة". 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T09:03+0000

2025-05-21T09:03+0000

2025-05-21T09:03+0000

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وذكرت كالاس، أن "أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني".يأتي ذلك في وقت قالت وسائل إعلام غربية إن "17 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي أيدت مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن الاتحاد أرسل إشارة مهمة وقوية للغاية لإسرائيل بضرورة وقف حرب غزة.من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إنه "لم يتخذ بعد قرار من وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بشأن اتفاق العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أن أوروبا والبريطانيون يرتكبون خطأ جسيما ضد إسرائيل.وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس الثلاثاء، أن لندن ستستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.وشدد على أن "الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع وأن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا"، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات".وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، "فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين".وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".وأدان القادة الثلاثة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

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أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم