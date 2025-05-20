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إسرائيل ترد على لندن: الانتداب البريطاني انتهى
إسرائيل ترد على لندن: الانتداب البريطاني انتهى
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على هجوم بريطاني حاد وتعليق لندن لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T15:59+0000
2025-05-20T15:59+0000
إسرائيل
بريطانيا
فلسطين المحتلة
الحرب
قطاع غزة
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ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية الإسرائيلية قولها في بيان، اليوم الثلاثاء: "حتى قبل إعلان اليوم (الثلاثاء)، لم تحرز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة أي تقدم من قبل الحكومة البريطانية الحالية، وأكثر من ذلك، فإن الاتفاقية كانت ستخدم المصلحة المتبادلة بين البلدين".واختتم البيان الإسرائيلي: "انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عاما بالضبط، والضغوط الخارجية لن تبعد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها في وجه أعداء يسعون إلى تدميرها".وأعلن وزير الخارجية دافيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر ومنع دخول المساعدات إليه، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-تعلق-مفاوضات-التجارة-الحرة-مع-إسرائيل-بسبب-الوضع-في-غزة-1100789543.html
https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-تعلن-فرض-عقوبات-على-مستوطنين-وشركات-إسرائيلية-لانتهاكهم-حقوق-الفلسطينيين-1100786665.html
إسرائيل
بريطانيا
فلسطين المحتلة
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إسرائيل, بريطانيا, فلسطين المحتلة, الحرب, قطاع غزة
إسرائيل, بريطانيا, فلسطين المحتلة, الحرب, قطاع غزة

إسرائيل ترد على لندن: الانتداب البريطاني انتهى

15:59 GMT 20.05.2025
CC BY 2.0 / James Emery / الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
CC BY 2.0 / James Emery /
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ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على هجوم بريطاني حاد وتعليق لندن لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة واستدعاء السفيرة الإسرائيلية، بهجوم مضاد معتبرة أن "الحكومة البريطانية مهووسة بمعاداة إسرائيل".
ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية الإسرائيلية قولها في بيان، اليوم الثلاثاء: "حتى قبل إعلان اليوم (الثلاثاء)، لم تحرز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة أي تقدم من قبل الحكومة البريطانية الحالية، وأكثر من ذلك، فإن الاتفاقية كانت ستخدم المصلحة المتبادلة بين البلدين".
وأضاف البيان: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فذلك قرار يخصها وحدها".
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 30 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة
14:23 GMT

وفي ما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها لندن على مستوطنين، وصف البيان العقوبات بأنها "غير مبررة ومؤسفة، خاصة في وقت تواصل فيه إسرائيل الحداد على ضحية أخرى للإرهاب الفلسطيني، هي تسيلا غز، التي قتلت وهي في طريقها إلى غرفة الولادة، ولا يزال الأطباء يقاتلون من أجل إنقاذ حياة مولودها في المستشفى"، وفق البيان.

واختتم البيان الإسرائيلي: "انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عاما بالضبط، والضغوط الخارجية لن تبعد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها في وجه أعداء يسعون إلى تدميرها".
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
بريطانيا تعلن فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين
13:23 GMT
وكانت الحكومة البريطانية علقت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على ممارساتها في قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية دافيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر ومنع دخول المساعدات إليه، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.
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