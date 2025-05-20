إسرائيل ترد على لندن: الانتداب البريطاني انتهى
CC BY 2.0 / James Emery /
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ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على هجوم بريطاني حاد وتعليق لندن لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة واستدعاء السفيرة الإسرائيلية، بهجوم مضاد معتبرة أن "الحكومة البريطانية مهووسة بمعاداة إسرائيل".
ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية الإسرائيلية قولها في بيان، اليوم الثلاثاء: "حتى قبل إعلان اليوم (الثلاثاء)، لم تحرز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة أي تقدم من قبل الحكومة البريطانية الحالية، وأكثر من ذلك، فإن الاتفاقية كانت ستخدم المصلحة المتبادلة بين البلدين".
وأضاف البيان: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فذلك قرار يخصها وحدها".
وفي ما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها لندن على مستوطنين، وصف البيان العقوبات بأنها "غير مبررة ومؤسفة، خاصة في وقت تواصل فيه إسرائيل الحداد على ضحية أخرى للإرهاب الفلسطيني، هي تسيلا غز، التي قتلت وهي في طريقها إلى غرفة الولادة، ولا يزال الأطباء يقاتلون من أجل إنقاذ حياة مولودها في المستشفى"، وفق البيان.
واختتم البيان الإسرائيلي: "انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عاما بالضبط، والضغوط الخارجية لن تبعد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها في وجه أعداء يسعون إلى تدميرها".
وكانت الحكومة البريطانية علقت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على ممارساتها في قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية دافيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر ومنع دخول المساعدات إليه، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.