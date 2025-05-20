https://sarabic.ae/20250520/بريطانيا-تعلق-مفاوضات-التجارة-الحرة-مع-إسرائيل-بسبب-الوضع-في-غزة-1100789543.html

بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة

بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، أن لندن ستستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T14:23+0000

2025-05-20T14:23+0000

2025-05-20T14:24+0000

بريطانيا

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

بنيامين نتنياهو

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095270669_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1e50f5d3cc53e2a86856677da1d677b8.jpg

وقال لامي، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إن "المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها"، مؤكدا أن إدارة الحرب في غزة تضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.وشدد على أن "الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع وأن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا"، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات".وتابع وزير الخارجية البريطاني: "إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة".وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، "فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين".وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان".من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بلاده "لن تتخلى أبدا عن حل الدولتين، وأنها مستعدة للعمل مع الحلفاء بشأن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية"، مشددا على أن "الدولة حق للشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف".‌‏وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق".وطالب البيان إسرائيل، "بوقف عملياتها العسكرية في غزة، والسماح الفوري بدخول المساعدات"، مؤكدًا أن "رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة، غير مقبول"، كما طالب حركة حماس الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250520/للمرة-الثانية-كابوس-حرب-غزة-يحرج-رئيس-مايكروسوفت---1100787425.html

https://sarabic.ae/20250520/ارتفاع-حاد-في-الأسعار-واختفاء-مجموعات-غذائية-كاملة-من-أسواق-قطاع-غزة-1100725181.html

https://sarabic.ae/20250519/السلطة-الفلسطينية-ترحب-بالبيان-المشترك-لقادة-بريطانيا-وفرنسا-وكندا-بشأن-غزة-1100755813.html

https://sarabic.ae/20250520/مسؤول-أممي-يحذر-14-ألف-رضيع-في-غزة-يواجهون-الموت-خلال-48-ساعة-1100777644.html

بريطانيا

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, العالم