https://sarabic.ae/20250520/للمرة-الثانية-كابوس-حرب-غزة-يحرج-رئيس-مايكروسوفت---1100787425.html
للمرة الثانية... كابوس "حرب غزة" يحرج رئيس "مايكروسوفت"
للمرة الثانية... كابوس "حرب غزة" يحرج رئيس "مايكروسوفت"
سبوتنيك عربي
قاطع موظف في "مايكروسوفت" كلمة رئيسية ألقاها الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين "بيلد 2025"، بعبارات احتجاجية مؤيدة للشعب الفلسطيني. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T13:45+0000
2025-05-20T13:45+0000
2025-05-20T13:45+0000
مايكروسوفت
احتجاجات
فلسطين المحتلة
اسرائيل
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واصطحب رجال الأمن مهندس البرامج الثابتة في "مايكروسوفت"، جو لوبيز، الذي عمل على أجزاء من منصة الحوسبة السحابية "آزور"، إلى خارج مؤتمر "بيلد"، فور مواجهته الرئيس التنفيذي للشركة ساتيلا ناديلا.وأشارت إلى أنه بعد تلك الحادثة، أرسل لوبيز رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين، موضحا قراره تنظيم احتجاج، قال فيها: "بصفتها من كبرى الشركات في العالم، تتمتع "مايكروسوفت" بقوة هائلة لفعل الصواب. والمطالبة بإنهاء هذه المأساة العبثية، وإلا فسنوقف دعمنا التكنولوجي لإسرائيل".ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه بالتوازي نظمت مجموعة يقودها عمال تدعى "لا لآزور" للفصل العنصري - نوا NOAA"، احتجاجا مؤيدا لفلسطين.وتحتج المجموعة منذ أكثر من عام على عقود "مايكروسوفت" في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع الجيش الإسرائيلي.ونقلت وسائل إعلام عن آنا هاتل، إحدى موظفات "مايكروسوفت" وإحدى المنظمات بمجموعة "نوا"، قولها في رسالة بريد إلكتروني إلى قيادة الشركة: "قبل عام، أطلق العاملون حملة "لا لآزور للفصل العنصري"، وعريضة عاجلة بعد 7 أشهر من الإبادة الجماعية"، وأضافت: "نشهد حاليا الجرائم نفسها التي ارتكبت قبل 77 عاما، مع فارق رئيسي أنه الآن، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الإبادة الجماعية على نطاق أوسع بكثير بفضل سحابة "مايكروسوفت" وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".يأتي احتجاج لوبيز بعد أيام قليلة من إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ77 للنكبة، حين طرد بالقوة 750 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مايكروسوفت, احتجاجات, فلسطين المحتلة, اسرائيل
مايكروسوفت, احتجاجات, فلسطين المحتلة, اسرائيل
للمرة الثانية... كابوس "حرب غزة" يحرج رئيس "مايكروسوفت"
قاطع موظف في "مايكروسوفت" كلمة رئيسية ألقاها الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين "بيلد 2025"، بعبارات احتجاجية مؤيدة للشعب الفلسطيني.
واصطحب رجال الأمن مهندس البرامج الثابتة في "مايكروسوفت
"، جو لوبيز، الذي عمل على أجزاء من منصة الحوسبة السحابية "آزور"، إلى خارج مؤتمر "بيلد"، فور مواجهته الرئيس التنفيذي للشركة ساتيلا ناديلا.
وبحسب وسائل إعلام، صرخ لوبيز أثناء المؤتمر، قائلا: "ساتيا... ما رأيك أن تظهر كيف تقتل "مايكروسوفت" الفلسطينيين؟ ما رأيك أن تظهر كيف تدار جرائم الحرب الإسرائيلية بواسطة "آزور"؟.
15 أكتوبر 2024, 15:27 GMT
وأشارت إلى أنه بعد تلك الحادثة، أرسل لوبيز رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين، موضحا قراره تنظيم احتجاج، قال فيها: "بصفتها من كبرى الشركات في العالم
، تتمتع "مايكروسوفت" بقوة هائلة لفعل الصواب. والمطالبة بإنهاء هذه المأساة العبثية، وإلا فسنوقف دعمنا التكنولوجي لإسرائيل".
وتابعت الرسالة: "إذا استمرت القيادة في تجاهل هذا المطلب، فأعدكم بأنه لن يمر مرور الكرام. لقد انتبه العالم بالفعل لتواطئنا، وهو ينقلب علينا.. ستزداد حملات المقاطعة وستستمر صورتنا في التدهور".
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه بالتوازي نظمت مجموعة يقودها عمال تدعى "لا لآزور" للفصل العنصري - نوا NOAA"، احتجاجا مؤيدا لفلسطين.
وتحتج المجموعة منذ أكثر من عام على عقود "مايكروسوفت" في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عن آنا هاتل، إحدى موظفات "مايكروسوفت" وإحدى المنظمات بمجموعة "نوا"، قولها في رسالة بريد إلكتروني إلى قيادة الشركة: "قبل عام، أطلق العاملون حملة "لا لآزور للفصل العنصري"، وعريضة عاجلة بعد 7 أشهر من الإبادة الجماعية"، وأضافت: "نشهد حاليا الجرائم نفسها التي ارتكبت قبل 77 عاما، مع فارق رئيسي أنه الآن، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الإبادة الجماعية
على نطاق أوسع بكثير بفضل سحابة "مايكروسوفت" وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
ويعد احتجاج لوبيز الثاني من نوعه خلال الشهرين الماضيين فقط، ففي 6 أبريل/ نيسان الماضي، عطلت موظفتان في "مايكروسوفت"، فعالية للذكاء الاصطناعي في الشركة، ووصفتا رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، بأنه مستغل للحرب. وفصلت الموظفتان في ذلك الحين.
كما شهدت "غوغل" احتجاجات داخلية مماثلة وعمليات فصل جماعي للموظفين العام الماضي؛ بسبب عقودها مع الجيش والحكومة الإسرائيليين.
يأتي احتجاج لوبيز بعد أيام قليلة من إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ77 للنكبة
، حين طرد بالقوة 750 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.