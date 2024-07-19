https://sarabic.ae/20240719/مايكروسوفت-تم-تحديد-السبب-الرئيسي-للخلل-المعلوماتي-العالمي-1090951110.html
"مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالمي
"مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالمي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة، تحديد السبب الرئيسي للعطل في الأنظمة المعلوماتية الذي وقع على مستوى عالمي وتسبب في تعطل أنظمة العديد من المطارات... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T15:29+0000
2024-07-19T15:29+0000
2024-07-19T15:29+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
شبكة الإنترنت
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103897/47/1038974710_0:26:3501:1995_1920x0_80_0_0_0a4bcde2183145a86e51b4221d123798.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من اليوم، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن خلل في نظامها العام العالمي، اليوم الجمعة، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب، كما أعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات، كذلك قالت الداخلية الأسترالية إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240719/الخلل-العالمي-في-أنظمة-المعلومات-يؤثر-على-استعدادات-أولمبياد-باريس-1090944569.html
https://sarabic.ae/20240719/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بلاده-لـهجوم-سيبراني-واسع-النطاق-1090937183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103897/47/1038974710_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_b63a8da3eea4ad648424788eb12ad0c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, شبكة الإنترنت, منوعات, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, شبكة الإنترنت, منوعات, الأخبار
"مايكروسوفت": تم تحديد السبب الرئيسي للخلل المعلوماتي العالمي
أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة، تحديد السبب الرئيسي للعطل في الأنظمة المعلوماتية الذي وقع على مستوى عالمي وتسبب في تعطل أنظمة العديد من المطارات والمؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات الحيوية حول العالم.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شركة مايكروسوفت بيانا قالت فيه إنه في وقت سابق من اليوم، تسبب تحديث أجرته شركة "كراود سترايك" العالمية للأمن السيبراني في تعطيل عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات
على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العمل جار بنشاط لإصلاح الخلل.
يشار إلى أن شركة "كراود سترايك" توفر برنامج مكافحة الفيروسات لشركة "مايكروسوفت" وللأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" الخاصة بها.
وذكرت رسالة مسجلة لدى خط الدعم الفني لشركة "كراود سترايك"، أن الشركة على علم بتقارير عن أعطال في أنظمة "مايكروسوفت" تتعلق ببرنامج "فالكون سينسور" الخاص بها.
أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن خلل في نظامها العام العالمي، اليوم الجمعة، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة مطارات عدة في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.
وأثّر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية
ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.
وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب، كما أعلن مطار برلين في ألمانيا أن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".
من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات، كذلك قالت الداخلية الأسترالية إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".