https://sarabic.ae/20240719/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-حقيقة-تعرض-بلاده-لـهجوم-سيبراني-واسع-النطاق-1090937183.html

مسؤول إسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بلاده لـ"هجوم سيبراني" واسع النطاق

مسؤول إسرائيلي يكشف حقيقة تعرض بلاده لـ"هجوم سيبراني" واسع النطاق

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بتعرض البلاد إلى خلل واسع النطاق في خوادم الكمبيوتر يؤثر على أنظمة تكنولوجية متعددة داخل إسرائيل. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T07:33+0000

2024-07-19T07:33+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه وقع خلل فني واسع النطاق في خوادم الكمبيوتر ما سيترك أثره على أنظمة تكنولوجية متعددة، أهمها المستشفيات والخدمات الصحية الأخرى.ونقلت الصحيفة عن ليفي عوز، المتحدثة باسم المنظمة السيبرانية الوطنية في إسرائيل، أن هناك حالة من الخلل الفني حول العالم، وليس إسرائيل، يؤثر على العديد من الأنظمة التكنولوجية حول العالم، وأن هذا الخلل التقني ليس هجوما إلكترونيا.وفي السياق نفسه، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.وأوضحت الإذاعة أن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

https://sarabic.ae/20240719/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-طلعاته-الجوية-ويفتح-تحقيقا-في-مقتل-وإصابة-9-أشخاص-بانفجار-بتل-أبيب--1090936388.html

https://sarabic.ae/20240719/الجيش-الإسرائيلي-رصد-طائرة-دون-طيار-انفجرت-في-تل-أبيب-دون-تفعيل-أي-إنذار-1090935771.html

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