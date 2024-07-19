https://sarabic.ae/20240719/الطوارئ-الإسرائيلية-مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-جراء-انفجار-تل-أبيب-1090934762.html
الطوارئ الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار تل أبيب
الطوارئ الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار تل أبيب
سبوتنيك عربي
أفادت خدمات الطوارئ. الإسرائيلية بمقُتل شخص وإصابة 7 آخرون نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T03:11+0000
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وأثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار، وأضاف التقرير أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، هز انفجار ضخم مبنى بشارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
https://sarabic.ae/20240719/سماع-دوي-انفجار-ضخم-في-شارع-بن-يهودا-في-تل-أبيب-وسط-إسرائيل-1090934140.html
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تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الطوارئ الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار تل أبيب
أفادت خدمات الطوارئ. الإسرائيلية بمقُتل شخص وإصابة 7 آخرون نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة.
وأثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار، وأضاف التقرير أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، هز انفجار ضخم مبنى بشارع بن يهودا في مدينة تل أبيب
وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.