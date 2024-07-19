https://sarabic.ae/20240719/الجيش-الإسرائيلي-رصد-طائرة-دون-طيار-انفجرت-في-تل-أبيب-دون-تفعيل-أي-إنذار-1090935771.html

الجيش الإسرائيلي: رصد طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب دون تفعيل أي إنذار

الجيش الإسرائيلي: رصد طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب دون تفعيل أي إنذار

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T05:51+0000

2024-07-19T05:51+0000

2024-07-19T06:13+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.وأوضحت الإذاعة أن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل.وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نتج عن سقوط هدف جوي... الحادث قيد المراجعة الشاملة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

https://sarabic.ae/20240719/سماع-دوي-انفجار-ضخم-في-شارع-بن-يهودا-في-تل-أبيب-وسط-إسرائيل-1090934140.html

https://sarabic.ae/20240719/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-مهم-في-تل-أبيب-وتؤكد-أن-العمق-الإسرائيلي-سيكون-هدفا-أساسيا-لقواتها-1090935569.html

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