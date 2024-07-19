https://sarabic.ae/20240719/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-مهم-في-تل-أبيب-وتؤكد-أن-العمق-الإسرائيلي-سيكون-هدفا-أساسيا-لقواتها-1090935569.html

"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها

"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها

سبوتنيك عربي

أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، بيانا بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T05:40+0000

2024-07-19T05:40+0000

2024-07-19T06:15+0000

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وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".وشدد على أن "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب، اليوم الجمعة.وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة أن " سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".سماع دوي انفجار ضخم بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيبمن جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نتج عن سقوط هدف جوي... الحادث قيد المراجعة الشاملة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240719/الطوارئ-الإسرائيلية-مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-جراء-انفجار-تل-أبيب-1090934762.html

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