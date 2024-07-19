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https://sarabic.ae/20240719/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-مهم-في-تل-أبيب-وتؤكد-أن-العمق-الإسرائيلي-سيكون-هدفا-أساسيا-لقواتها-1090935569.html
"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها
"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها
سبوتنيك عربي
أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، بيانا بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T05:40+0000
2024-07-19T06:15+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".وشدد على أن "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب، اليوم الجمعة.وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة أن " سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".سماع دوي انفجار ضخم بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيبمن جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نتج عن سقوط هدف جوي... الحادث قيد المراجعة الشاملة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240719/الطوارئ-الإسرائيلية-مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-جراء-انفجار-تل-أبيب-1090934762.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها

05:40 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 06:15 GMT 19.07.2024)
© AFP 2023 / Anas Babaإطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / Anas Baba
تابعنا عبر
أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، بيانا بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

وأضاف السريع: "نعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، وسنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".

وشدد على أن "امتلاك بنك للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وسنمضي بعون الله تعالى في ضرب الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية في غزة".

وتابع السريع: "مستمرون في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة المدافعين عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها"، مؤكدةً: "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
الطوارئ الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء انفجار تل أبيب
03:11 GMT
وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب، اليوم الجمعة.
وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة أن " سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
سماع دوي انفجار ضخم بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نتج عن سقوط هدف جوي... الحادث قيد المراجعة الشاملة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.
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علم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قرار الكنيست حول رفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي05:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينيةأمس, 13:11 GMT
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