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خلل تقني كبير يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في جميع أنحاء العالم
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الجيش الإسرائيلي يعزز طلعاته الجوية ويفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 أشخاص بانفجار بتل أبيب
الجيش الإسرائيلي يعزز طلعاته الجوية ويفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 أشخاص بانفجار بتل أبيب
سبوتنيك عربي
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعزيز وزيادة طلعاته الجوية بعد انفجار مدينة تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 9 أشخاص. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T06:29+0000
2024-07-19T06:29+0000
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وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.وأوضحت الإذاعة أن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نتج عن سقوط هدف جوي... الحادث قيد المراجعة الشاملة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20240719/الجيش-الإسرائيلي-رصد-طائرة-دون-طيار-انفجرت-في-تل-أبيب-دون-تفعيل-أي-إنذار-1090935771.html
https://sarabic.ae/20240719/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقع-مهم-في-تل-أبيب-وتؤكد-أن-العمق-الإسرائيلي-سيكون-هدفا-أساسيا-لقواتها-1090935569.html
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أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, تل أبيب, أخبار اليمن الأن
أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, تل أبيب, أخبار اليمن الأن

الجيش الإسرائيلي يعزز طلعاته الجوية ويفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 أشخاص بانفجار بتل أبيب

06:29 GMT 19.07.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Str/HO
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قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعزيز وزيادة طلعاته الجوية بعد انفجار مدينة تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 9 أشخاص.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر تعزيز وزيادة طلعات طائراته الجوية في سماء البلاد، وإجراء تحقيق معمق بشأن اختراق طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي وقصف مدينة تل أبيب.
وأوضح دورون قادوش، المعلق العسكري للإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرًا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به، فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
الجيش الإسرائيلي: رصد طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب دون تفعيل أي إنذار
05:51 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الطائرة دون طيار التي انفجرت في تل أبيب رصدتها أنظمة الكشف الجوي وتقرر عدم اعتراضها لعدم تصنيفها كهدف معاد.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.
وأوضحت الإذاعة أن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.
فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب صباح اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، أن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نتج عن سقوط هدف جوي... الحادث قيد المراجعة الشاملة".
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف موقع مهم في تل أبيب وتؤكد أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها
05:40 GMT
فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
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