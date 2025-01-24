https://sarabic.ae/20250124/إعلام-شركات-أمن-أمريكية-تتولى-مراقبة-نقاط-تفتيش-داخل-قطاع-غزة-1097099716.html

إعلام: شركات أمن أمريكية تتولى مراقبة نقاط تفتيش داخل قطاع غزة

إعلام: شركات أمن أمريكية تتولى مراقبة نقاط تفتيش داخل قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية بأنه من المتوقع أن تقوم شركات أمن أمريكية بالمساعدة في التعامل مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة المدمر. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T07:48+0000

2025-01-24T07:48+0000

2025-01-24T07:48+0000

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وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وفقًا لأربعة مسؤولين مطلعين على الأمر.وقال المسؤولون إن المقاولين على استعداد للمساعدة في تأمين منطقة رئيسية تقسم غزة إلى قسمين والمعروفة باسم ممر نتساريم. وأضاف المسؤولون أن المقاولين يعتزمون فحص المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوبي القطاع بحثاً عن أسلحة.ولكن بموجب شروط وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يوما والذي دخل الآن يومه الخامس، من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية جزئيا خلال نهاية الأسبوع وتسمح لسكان غزة بالتوجه شمالا. وقد تم التوصل إلى الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وبحسب نسخة من أحد ملاحق اتفاق وقف إطلاق النار التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، سيُسمح لسكان غزة الذين سيتوجهون سيرًا على الأقدام بالعودة دون تفتيش. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تبدأ شركات المقاولات الخاصة في فحص المركبات الغزية المتجهة شمالاً ابتداء من يوم السبت.ولكن لم يكن من الواضح بعد متى سيتم وضع الآلية موضع التنفيذ، وقال اثنان من المسؤولين إن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.لا يحتوي موقع الشركة الإلكتروني، الذي يبدو أنه تم تسجيله في عام 2024، وتم إنشاؤه في عام 2025، على أي معلومات محددة تقريبًا عن أنشطة المنظمة أو تمويلها أو أعضاء طاقمها. ويبدو أيضًا أن الشركة لديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي على Instagram وThreads، لكن كلاهما فارغ من المحتوى.وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةروسيا: موسكو تراقب تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماسفي رسالة للفلسطينيين... "حماس" تكشف عن "نقاط مهمة" متعلقة بتنفيذ اتفاق غزة

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