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القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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إعلام: شركات أمن أمريكية تتولى مراقبة نقاط تفتيش داخل قطاع غزة
إعلام: شركات أمن أمريكية تتولى مراقبة نقاط تفتيش داخل قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأنه من المتوقع أن تقوم شركات أمن أمريكية بالمساعدة في التعامل مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة المدمر. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T07:48+0000
2025-01-24T07:48+0000
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وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وفقًا لأربعة مسؤولين مطلعين على الأمر.وقال المسؤولون إن المقاولين على استعداد للمساعدة في تأمين منطقة رئيسية تقسم غزة إلى قسمين والمعروفة باسم ممر نتساريم. وأضاف المسؤولون أن المقاولين يعتزمون فحص المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوبي القطاع بحثاً عن أسلحة.ولكن بموجب شروط وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يوما والذي دخل الآن يومه الخامس، من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية جزئيا خلال نهاية الأسبوع وتسمح لسكان غزة بالتوجه شمالا. وقد تم التوصل إلى الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وبحسب نسخة من أحد ملاحق اتفاق وقف إطلاق النار التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، سيُسمح لسكان غزة الذين سيتوجهون سيرًا على الأقدام بالعودة دون تفتيش. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تبدأ شركات المقاولات الخاصة في فحص المركبات الغزية المتجهة شمالاً ابتداء من يوم السبت.ولكن لم يكن من الواضح بعد متى سيتم وضع الآلية موضع التنفيذ، وقال اثنان من المسؤولين إن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.لا يحتوي موقع الشركة الإلكتروني، الذي يبدو أنه تم تسجيله في عام 2024، وتم إنشاؤه في عام 2025، على أي معلومات محددة تقريبًا عن أنشطة المنظمة أو تمويلها أو أعضاء طاقمها. ويبدو أيضًا أن الشركة لديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي على Instagram وThreads، لكن كلاهما فارغ من المحتوى.وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزةروسيا: موسكو تراقب تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماسفي رسالة للفلسطينيين... "حماس" تكشف عن "نقاط مهمة" متعلقة بتنفيذ اتفاق غزة
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, قطاع غزة, العالم العربي

إعلام: شركات أمن أمريكية تتولى مراقبة نقاط تفتيش داخل قطاع غزة

07:48 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية بأنه من المتوقع أن تقوم شركات أمن أمريكية بالمساعدة في التعامل مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة المدمر.
وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وفقًا لأربعة مسؤولين مطلعين على الأمر.
وقال المسؤولون إن المقاولين على استعداد للمساعدة في تأمين منطقة رئيسية تقسم غزة إلى قسمين والمعروفة باسم ممر نتساريم. وأضاف المسؤولون أن المقاولين يعتزمون فحص المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوبي القطاع بحثاً عن أسلحة.

في الأيام الأولى من الحرب، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمالي قطاع غزة على نطاق واسع، ما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار إلى الجنوب. ولأشهر، كان الجنود الإسرائيليون يقومون بدوريات على طول ممر نتساريم جزئياً لمنع الفلسطينيين من العودة شمالاً.

ولكن بموجب شروط وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يوما والذي دخل الآن يومه الخامس، من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية جزئيا خلال نهاية الأسبوع وتسمح لسكان غزة بالتوجه شمالا. وقد تم التوصل إلى الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

لقد أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ شهور أن إسرائيل لن تسمح للمقاتلين المسلحين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة. وقد سعى الوسطاء إلى صياغة حل وسط بين مطالب إسرائيل الأمنية وشروط "حماس" للانسحاب الإسرائيلي.

وبحسب نسخة من أحد ملاحق اتفاق وقف إطلاق النار التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، سيُسمح لسكان غزة الذين سيتوجهون سيرًا على الأقدام بالعودة دون تفتيش. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تبدأ شركات المقاولات الخاصة في فحص المركبات الغزية المتجهة شمالاً ابتداء من يوم السبت.
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ولكن لم يكن من الواضح بعد متى سيتم وضع الآلية موضع التنفيذ، وقال اثنان من المسؤولين إن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة "سيف ريتش سوليوشنز" ستشرف على إدارة العمليات في المعابر، في حين ستتولى شركتان أخريان ــ إحداهما أمريكية والأخرى مصرية ــ عمليات التفتيش الفعلية. ولم يتضح بعد من الذي سيمول نشر المقاولين.

لا يحتوي موقع الشركة الإلكتروني، الذي يبدو أنه تم تسجيله في عام 2024، وتم إنشاؤه في عام 2025، على أي معلومات محددة تقريبًا عن أنشطة المنظمة أو تمويلها أو أعضاء طاقمها. ويبدو أيضًا أن الشركة لديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي على Instagram وThreads، لكن كلاهما فارغ من المحتوى.
وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
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