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https://sarabic.ae/20241015/في-صفقة-هي-الأولى-من-نوعها-غوغل-تعتزم-استجرار-الكهرباء-من-مفاعلات-نووية-1093792754.html
في صفقة هي الأولى من نوعها... "غوغل" تعتزم استجرار الكهرباء من مفاعلات نووية
في صفقة هي الأولى من نوعها... "غوغل" تعتزم استجرار الكهرباء من مفاعلات نووية
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "غوغل"، أمس الاثنين، عن اتفاقية هي الأولى من نوعها في العالم مع شركة "كايروس باور"، للحصول على الكهرباء من مفاعلات نووية صغيرة لتشغيل الذكاء... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
علوم
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وبحسب الشركة، من المتوقع أن تكون أول سلسلة من المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) التي طورتها شركة "كايروس"، نتيجة لصفقة مع "غوغل"، متاحة على الإنترنت بحلول نهاية هذا العقد.وبدوره، أكد مايك لوفر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كايروس"، أن "الشركة تنظر إلى هذا باعتباره شراكة مهمة حقًا"، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".وتعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل"على توسيع قدرات مراكز البيانات الخاصة بها بسرعة لتلبية احتياجات الحوسبة لثورة الذكاء الاصطناعي، بينما تجوب العالم أيضًا بحثًا عن مصادر الكهرباء.
https://sarabic.ae/20210620/Google-Translate-Guide-1049281600.html
https://sarabic.ae/20201216/ولايات-أمريكية-تقاضي-جوجل-بدعوى-إساءة-استغلال-مركزها-المهيمن-بالسوق-1047535315.html
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علوم
علوم

في صفقة هي الأولى من نوعها... "غوغل" تعتزم استجرار الكهرباء من مفاعلات نووية

15:27 GMT 15.10.2024
© Photo / Pixabayجوجل
جوجل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
كشفت شركة "غوغل"، أمس الاثنين، عن اتفاقية هي الأولى من نوعها في العالم مع شركة "كايروس باور"، للحصول على الكهرباء من مفاعلات نووية صغيرة لتشغيل الذكاء الاصطناعي في جزيرة ثري مايل الأمريكية.
وبحسب الشركة، من المتوقع أن تكون أول سلسلة من المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) التي طورتها شركة "كايروس"، نتيجة لصفقة مع "غوغل"، متاحة على الإنترنت بحلول نهاية هذا العقد.

وكما توقعت الشركة أن تدخل مفاعلات صغيرة إضافية حيز التشغيل بحلول عام 2035، لتوليد ما مجموعه 500 ميغاواط من الطاقة في الجزيرة التي تغطي شبكتها 13 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترجمة جوجل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2021
مجتمع
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20 يونيو 2021, 17:39 GMT

وقال مايكل تيريل، المدير الأول للطاقة والمناخ في "غوغل": "تحتاج الشبكة إلى مصادر كهرباء جديدة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم التقدم العلمي الرئيسي، وتحسن الخدمات للشركات والعملاء، وتدفع القدرة التنافسية الوطنية والنمو الاقتصادي".

وبدوره، أكد مايك لوفر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كايروس"، أن "الشركة تنظر إلى هذا باعتباره شراكة مهمة حقًا"، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".
تابليت آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2020
ولايات أمريكية تقاضي جوجل بدعوى إساءة استغلال مركزها المهيمن بالسوق
16 ديسمبر 2020, 21:41 GMT
وتعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل"على توسيع قدرات مراكز البيانات الخاصة بها بسرعة لتلبية احتياجات الحوسبة لثورة الذكاء الاصطناعي، بينما تجوب العالم أيضًا بحثًا عن مصادر الكهرباء.
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