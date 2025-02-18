https://sarabic.ae/20250218/بالأرقام-الخسائر-التي-تكبدتها-الشركات-الأمريكية-التي-غادرت-روسيا-1097922419.html

بالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا

بالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا

سبوتنيك عربي

قدم المسؤولون الروس المشرفون على الجانب الاقتصادي في المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، لنظرائهم الأمريكيين مخططا تفصيليا يوضح الخسائر التي... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T13:33+0000

2025-02-18T13:33+0000

2025-02-18T13:33+0000

اقتصاد

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفيما يلي تفصيل حسب القطاعات، ومعلومات عن الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركات الفردية.أكبر الخاسرين:بالأرقام... ماذا خسرت الشركات:وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.وقال دميترييف: "أعتقد أن ما نريده هو حوار جيد. في الواقع، خسرت الشركات الأمريكية 300 مليار دولار بسبب الانسحاب من روسيا".وغادرت العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الأوروبية والأمريكية واليابانية، سوق روسيا أو علقت العمل فيه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.دولة عربية تضاعف وارداتها من المنتجات الغذائية الروسية 3 مرات"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة

https://sarabic.ae/20250218/صندوق-الاستثمار-الروسي-يكشف-حجم-الخسارة-التي-تكبدتها-أمريكا-بسبب-مغادرتها-روسيا-1097900385.html

https://sarabic.ae/20250123/بوتين-العلامات-التجارية-الروسية-يجب-أن-تتوسع-في-الأسواق-العالمية-بثقة--1097077986.html

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اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية