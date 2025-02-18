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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
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بالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا
بالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا
سبوتنيك عربي
قدم المسؤولون الروس المشرفون على الجانب الاقتصادي في المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، لنظرائهم الأمريكيين مخططا تفصيليا يوضح الخسائر التي... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T13:33+0000
2025-02-18T13:33+0000
اقتصاد
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفيما يلي تفصيل حسب القطاعات، ومعلومات عن الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركات الفردية.أكبر الخاسرين:بالأرقام... ماذا خسرت الشركات:وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.وقال دميترييف: "أعتقد أن ما نريده هو حوار جيد. في الواقع، خسرت الشركات الأمريكية 300 مليار دولار بسبب الانسحاب من روسيا".وغادرت العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الأوروبية والأمريكية واليابانية، سوق روسيا أو علقت العمل فيه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.دولة عربية تضاعف وارداتها من المنتجات الغذائية الروسية 3 مرات"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
https://sarabic.ae/20250218/صندوق-الاستثمار-الروسي-يكشف-حجم-الخسارة-التي-تكبدتها-أمريكا-بسبب-مغادرتها-روسيا-1097900385.html
https://sarabic.ae/20250123/بوتين-العلامات-التجارية-الروسية-يجب-أن-تتوسع-في-الأسواق-العالمية-بثقة--1097077986.html
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اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بالأرقام... الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا

13:33 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Peter Morganالأسواق المالية الأمريكية
الأسواق المالية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Peter Morgan
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قدم المسؤولون الروس المشرفون على الجانب الاقتصادي في المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، لنظرائهم الأمريكيين مخططا تفصيليا يوضح الخسائر التي تكبدتها الشركات الأمريكية التي انسحبت من السوق الروسية والتي بلغت نحو 324 مليار دولار.
وفيما يلي تفصيل حسب القطاعات، ومعلومات عن الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركات الفردية.

أكبر الخاسرين:

1.
123 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإعلام
2.
94 مليار دولار في قطاع السلع الاستهلاكية
3.
71 مليار دولار في قطاع التمويل
4.
26 مليار دولار في قطاع الصناعة
5.
10 مليار دولار في قطاع الطاقة
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
08:19 GMT

بالأرقام... ماذا خسرت الشركات:

1.
سجلت "ماكدونالدز" خسارة غير نقدية قدرها 1.4 مليار دولار في عام 2022 بسبب خروجها من روسيا
2.
خسرت شركة "جنرال موتورز" 657 مليون دولار
3.
أعلن فرع شركة "غوغل" في روسيا إفلاسه في عام 2023 بإجمالي ديون بلغ 587 مليون دولار، وغرّمت محكمة روسية الشركة 2.5 مليار دولار لتقييده القنوات الإعلامية الروسية على "يوتيوب"
4.
سجلت شركة "ويرلبول" خسائر بقيمة 400 مليون دولار في روسيا
5.
خسرت شركة "كوكاكولا" 195.4 مليون دولار
6.
أعلنت شركة "ديزني" عن خسائر بقيمة 195 مليون دولار بسبب "استهلاك الأصول غير الملموسة" في روسيا في عام 2022
7.
سجلت شركة "آي بي إم" خسائر بقيمة 300 مليون دولار في عام 2022
8.
شركة "ستاربكس" تكبدت خسائر غير معلنة بعد إغلاق 130 مقهى روسيًا، تمثل ما يقرب من 1% من المبيعات العالمية
9.
شركة "مايكروسوفت" خسرت 126 مليون دولار
10.
شركة "فورد" خسرت 122 مليون دولار
11.
شركة "إنفيديا" خسرت 100 مليون دولار
12.
شركة "آبل" سجلت خسائر بقيمة 79.3 مليون دولار
13.
شركة "زيروكس" تواجه خسائر بقيمة 80 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023
14.
شركة "أدوبي" خسرت 75 مليون دولار من المدفوعات المفقودة في روسيا وبيلاروسيا
15.
أوقفت شركة "نتفليكس" 700 ألف مشترك روسي (نحو 55.1 مليون دولار من الخسائر المحتملة، على الرغم من أن بعض الروس حولوا حساباتهم إلى مناطق أخرى)
16.
أوقفت شركة "جون دير" الإنتاج في منشأة تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع ضخت فيها أكثر من 40 مليون دولار من عام 2005 إلى عام 2022، وشهدت شركة "كاتربيلر"، التي غادرت في عام 2024، انخفاض أرباحها في روسيا من 64.5 مليون دولار في عام 2021 إلى 2.3 مليون دولار في عام 2023
17.
شركة "فيزا" و"ماستركارد" سجلا خسائر بقيمة 35 و30 مليون دولار على التوالي في عام 2022
18.
شركة "إتش بي" سجلت خسائر بقيمة 23 مليون دولار
19.
شركة "سيسكو" سجلت خسائر بقيمة 20.3 مليون دولار
20.
شركة "أوراكل" تخسر 13.7 مليون دولار
21.
أعلنت "ويسترن يونيون" عن انخفاض بنسبة 2% في إيراداتها لعام 2022 بسبب خسارة الأسواق الروسية والبيلاروسية
وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.
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23 يناير, 14:05 GMT
وقال دميترييف: "أعتقد أن ما نريده هو حوار جيد. في الواقع، خسرت الشركات الأمريكية 300 مليار دولار بسبب الانسحاب من روسيا".

وأشار في حديثه لشبكة "سي إن إن" إلى أن الاقتصادين الأمريكي والروسي يمكن أن يستفيدا من العمل معا.

وغادرت العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الأوروبية والأمريكية واليابانية، سوق روسيا أو علقت العمل فيه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
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