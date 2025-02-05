"غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250205/غوغل-تغير-سياساتها-بشأن-الذكاء-الاصطناعي-واستخدامه-في-الأسلحة-1097499105.html
"غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة
"غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن أن شركة "غوغل" قامت بتغيير سياستها فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T12:02+0000
2025-02-05T12:02+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة غوغل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047453451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5a59b336c8af9badafc1940637f3e14.jpg
وذكرت الوكالة الغربية أن المبادئ المحدثة التي وضعتها "غوغل" لاستخدام الذكاء الاصطناعي لم تتضمن بندًا يمنع استخدامه لتطوير الأسلحة.وفي وقت سابق، تحدث القسم الخاص بالقيود المفروضة على استخدام الذكاء الاصطناعي عن عدم جواز استخدام التقنيات التي "تسبب أو قد تسبب ضرراً عاماً"، بما في ذلك الأسلحة.وقالت الشركة: "نعتقد أن الدول الديمقراطية يجب أن تقود الطريق في تطوير الذكاء الاصطناعي، مسترشدة بالقيم الأساسية للحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان. ونعتقد أن الشركات والحكومات والمنظمات التي تتقاسم هذه القيم يجب أن تعمل معًا لإنشاء الذكاء الاصطناعي الذي يحمي الناس ويعزز النمو العالمي ويدعم الأمن القومي".وأعربت مارغريت ميتشل، التي شاركت في قيادة مجموعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، عن قلقها بشأن تغيير مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي.وتعتقد أن هذا من شأنه أن يلغي العمل الذي قام به خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونشطاء "غوغل"، مضيفة أن إزالة هذه النقطة من مبادئ الشركة يعني أن "غوغل" قد تعمل على "تطوير تكنولوجيا يمكنها أن تقتل الناس"."غوغل" يقرر تغيير عملة أرباح "المؤثرين" المصريينبعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
https://sarabic.ae/20250204/لمكافحة-الاحتكار-الصين-تفتح-تحقيقا-في-ممارسات-غوغل-التجارية-1097452111.html
https://sarabic.ae/20241127/خرائط-غوغل-تودي-بحياة-3-أشخاص-في-الهند-1095260589.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047453451_92:0:1792:1275_1920x0_80_0_0_1217d82bad25aefa7280809e90e49d7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة غوغل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة غوغل

"غوغل" تغير سياساتها بشأن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة

12:02 GMT 05.02.2025
© Photo / Pixabay / FirmBeeعملية البحث في غوغل
عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / Pixabay / FirmBee
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن أن شركة "غوغل" قامت بتغيير سياستها فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة.
وذكرت الوكالة الغربية أن المبادئ المحدثة التي وضعتها "غوغل" لاستخدام الذكاء الاصطناعي لم تتضمن بندًا يمنع استخدامه لتطوير الأسلحة.
وفي وقت سابق، تحدث القسم الخاص بالقيود المفروضة على استخدام الذكاء الاصطناعي عن عدم جواز استخدام التقنيات التي "تسبب أو قد تسبب ضرراً عاماً"، بما في ذلك الأسلحة.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" التي نقلت الخبر إلى أن "هذه الصياغة لم تعد مرئية على الصفحة". وفي الوقت ذاته، لفت ممثل الشركة الانتباه إلى المنشور على مدونة "غوغل".

غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
لمكافحة الاحتكار... الصين تفتح تحقيقا في ممارسات "غوغل" التجارية
أمس, 08:45 GMT
وقالت الشركة: "نعتقد أن الدول الديمقراطية يجب أن تقود الطريق في تطوير الذكاء الاصطناعي، مسترشدة بالقيم الأساسية للحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان. ونعتقد أن الشركات والحكومات والمنظمات التي تتقاسم هذه القيم يجب أن تعمل معًا لإنشاء الذكاء الاصطناعي الذي يحمي الناس ويعزز النمو العالمي ويدعم الأمن القومي".
غوغل ماب Google Maps - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
مجتمع
"خرائط غوغل" تودي بحياة 3 أشخاص في الهند
27 نوفمبر 2024, 16:00 GMT
وأعربت مارغريت ميتشل، التي شاركت في قيادة مجموعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، عن قلقها بشأن تغيير مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعتقد أن هذا من شأنه أن يلغي العمل الذي قام به خبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونشطاء "غوغل"، مضيفة أن إزالة هذه النقطة من مبادئ الشركة يعني أن "غوغل" قد تعمل على "تطوير تكنولوجيا يمكنها أن تقتل الناس".
"غوغل" يقرر تغيير عملة أرباح "المؤثرين" المصريين
بعد أمريكا... حظر ثان على استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала