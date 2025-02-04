https://sarabic.ae/20250204/لمكافحة-الاحتكار-الصين-تفتح-تحقيقا-في-ممارسات-غوغل-التجارية-1097452111.html
لمكافحة الاحتكار... الصين تفتح تحقيقا في ممارسات "غوغل" التجارية
لمكافحة الاحتكار... الصين تفتح تحقيقا في ممارسات "غوغل" التجارية
سبوتنيك عربي
أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الاحتكار مع شركة غوغل، وفقا لما ذكرته إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T08:45+0000
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وقالت السلطات في بيان: "أطلقت الإدارة العامة للإشراف على السوق وتنظيمه في جمهورية الصين الشعبية تحقيقا ضد شركة غوغل بسبب الاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في جمهورية الصين الشعبية".وجاء الإعلان عن التحقيق في غوغل بعد وقت قصير فقط من دخول تعريفات ترامب البالغة 10% حيز التنفيذ، على السلع القادمة من بكين، وهو ما "أعاد إشعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادات العالم.أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية.وقالت الحكومة إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على منتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات كبيرة الحجم.ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
https://sarabic.ae/20250204/ردا-على-ترامب-الصين-تفرض-رسوما-جديدة-على-المنتجات-الأمريكية-1097448644.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لمكافحة الاحتكار... الصين تفتح تحقيقا في ممارسات "غوغل" التجارية
أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الاحتكار مع شركة غوغل، وفقا لما ذكرته إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق.
وقالت السلطات في بيان: "أطلقت الإدارة العامة للإشراف على السوق وتنظيمه في جمهورية الصين الشعبية تحقيقا ضد شركة غوغل بسبب الاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في جمهورية الصين الشعبية".
وأشارت إلى أنها تحقق مع "غوغل" للاشتباه في انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار. في حين أن الإعلان لم يذكر على وجه التحديد أي تعريفات جمركية.
وجاء الإعلان عن التحقيق في غوغل بعد وقت قصير فقط من دخول تعريفات ترامب البالغة 10% حيز التنفيذ، على السلع القادمة من بكين، وهو ما "أعاد إشعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادات العالم.
أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية.
وقالت الحكومة إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على منتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات كبيرة الحجم.
من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية ابتداءً من 10 فبراير/ شباط الجاري.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.