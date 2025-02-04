https://sarabic.ae/20250204/ردا-على-ترامب-الصين-تفرض-رسوما-جديدة-على-المنتجات-الأمريكية-1097448644.html
ردا على ترامب... الصين تفرض رسوما جديدة على المنتجات الأمريكية
ردا على ترامب... الصين تفرض رسوما جديدة على المنتجات الأمريكية
سبوتنيك عربي
ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T06:42+0000
2025-02-04T06:42+0000
2025-02-04T06:42+0000
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أعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الإجراءات الصينية تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي و10% على النفط والآلات الزراعية.وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 فبراير/ شباط الجاري.وفي المقابل، تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10% حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.ووقع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوما بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية.ونددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الخطوة مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.كما أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ردا على قرار فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الواردات الصينية.
https://sarabic.ae/20250202/الصين-تتوعد-بإجراءات-مضادة-ردا-على-التعريفات-الجمركية-الأمريكية-1097392802.html
https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ردا على ترامب... الصين تفرض رسوما جديدة على المنتجات الأمريكية
ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.
أعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الإجراءات الصينية
تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي و10% على النفط والآلات الزراعية.
وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية
على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 فبراير/ شباط الجاري.
وفي المقابل، تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 10% حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ووقع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوما بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
ونددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الخطوة مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.
كما أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية
ردا على قرار فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على الواردات الصينية.