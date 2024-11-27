https://sarabic.ae/20241127/خرائط-غوغل-تودي-بحياة-3-أشخاص-في-الهند-1095260589.html

"خرائط غوغل" تودي بحياة 3 أشخاص في الهند

"خرائط غوغل" تودي بحياة 3 أشخاص في الهند

سبوتنيك عربي

رغم تقنية "خرائط غوغل" المتطورة وواجهة تطبيقها البسيطة، إلا أنها في بعض الأحيان قد تودي بحياة العديد الأشخاص حول العالم. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

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فقد شهدت مدينة باريلي الهندية، وفاة 3 أشخاص في حادث سير نتيجة لاعتمادهم على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في سيارتهم، وإبلاغهم بضرورة السير على جسر غير مكتمل، ما أدى إلى سقوطهم من الحافة، ومصرعهم.وذكرت قناة "نيوز آسيا"، اليوم الأربعاء، أن أهالي قرية هندية وجدوا سيارة مغمورة بالمياه وعالقة في حفرة، وبعد فحص السيارة عن كثب، اكتشفوا جثث 3 ركاب دون حراك داخل السيارة.وكشفت تحقيقات الشرطة الهندية أن "الضحايا كانوا عائدين إلى منزلهم من حفل زفاف، حيث استخدموا تطبيق خرائط غوغل (GPS) الخاص بسيارتهم للعثور على طريق العودة إلى المنزل، ولكن التطبيق قد أشار إليهم بالقيادة على جسر غير مكتمل دون علمهم".وأضافت الصحيفة الأسيوية أنه "بسبب السرعة العالية التي كانت تسير بها السيارة، لم يتمكنوا من التوقف في الوقت المناسب، وبدلا من ذلك، سقط الرجال الثلاثة على عمق 25 قدما في خندق في مجرى نهر رامجانجا".ويشار إلى أن الجسر الهندي مغلق أمام حركة المرور منذ 2022، وأن القتلى الثلاثة ويعملون كحراس أمن، كانوا يحاولون استخدام طريق مختصر للعودة إلى المنزل.ويصف الشعب الهندي هذا الجسر غير المكتمل بـ"فخ الموت"، وهو الجسر الذي هدم أثناء الفيضانات الغزيرة في المنطقة في عام 2022، وجرى إغلاق الجزء المتضرر من الجسر أمام حركة المرور.غير أنه نتيجة لعدم وجود لافتات كافية واعتماد السائقين على الخرائط الرقمية القديمة جعله نقطة خطر محلية و"فخ للموت".

https://sarabic.ae/20231004/فيضانات-الهند-تخلف-قتلى-ومفقودين-بينهم-جنود-فيديو-1081662708.html

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منوعات, أخبار الهند اليوم, شركة غوغل, الأخبار