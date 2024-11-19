https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-روسيا-مستعدة-لمشاركة-خبراتها-في-مجال-التكنولوجيا-النووية-مع-الهند-1094959746.html
بيسكوف: روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية مع الهند
بيسكوف: روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية مع الهند
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمشاركة الهند تطوراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:05+0000
2024-11-19T13:05+0000
2024-11-19T13:05+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وصرح بيسكوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى: "عندما نتعاون مع بعض الدول، خاصة مع دول مثل الهند، فإننا نسهم في بناء قطاع اقتصادي جديد. إنها عملية معقدة، لكننا فخورون بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".وجاءت تصريحات كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".كيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا
https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-العالم-ينتقل-من-نظام-أحادي-القطب-إلى-متعدد-الأقطاب-1094945252.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
بيسكوف: روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية مع الهند
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمشاركة الهند تطوراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية.
وصرح بيسكوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى: "عندما نتعاون مع بعض الدول، خاصة مع دول مثل الهند، فإننا نسهم في بناء قطاع اقتصادي جديد. إنها عملية معقدة، لكننا فخورون بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".
وتابع بيسكوف: روسيا هي واحدة من رواد العالم في مجال التكنولوجيا النووية.
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وجاءت تصريحات كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".