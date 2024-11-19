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بيسكوف: روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية مع الهند
بيسكوف: روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية مع الهند
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمشاركة الهند تطوراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
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وصرح بيسكوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى: "عندما نتعاون مع بعض الدول، خاصة مع دول مثل الهند، فإننا نسهم في بناء قطاع اقتصادي جديد. إنها عملية معقدة، لكننا فخورون بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".وجاءت تصريحات كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".كيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا
https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-العالم-ينتقل-من-نظام-أحادي-القطب-إلى-متعدد-الأقطاب-1094945252.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار الهند اليوم

بيسكوف: روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية مع الهند

13:05 GMT 19.11.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . POOL
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمشاركة الهند تطوراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية.
وصرح بيسكوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى: "عندما نتعاون مع بعض الدول، خاصة مع دول مثل الهند، فإننا نسهم في بناء قطاع اقتصادي جديد. إنها عملية معقدة، لكننا فخورون بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".

وتابع بيسكوف: روسيا هي واحدة من رواد العالم في مجال التكنولوجيا النووية.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
بيسكوف: العالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب
09:30 GMT
وجاءت تصريحات كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".
كيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا
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