https://sarabic.ae/20241028/عرض-مبهر-للطائرات-المسيرة-في-الهند-فيديو-1094238140.html
عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديو
عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن عرضا مبهرا للطائرات المسيرة قامت به إحدى الشركات في الهند. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T10:13+0000
2024-10-28T10:13+0000
2024-10-28T10:13+0000
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ويظهر مقطع الفيديو عرضا مبهرا للطائرات المسيّرة، والذي قدمته شركة ناشئة هندية باستخدام طائرات دون طيار تحت اسم "اتحاد الدرون في الهند".يذكر أنه يوجد نحو 500 شركة ناشئة لتصنيع الطائرات دون طيار في الهند، وتقدم الشركات خدمات واسعة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.خلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديوسائح غريب على أهرامات الجيزة في مصر... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن عرضا مبهرا للطائرات المسيرة قامت به إحدى الشركات في الهند.
ويظهر مقطع الفيديو عرضا مبهرا للطائرات المسيّرة، والذي قدمته شركة ناشئة هندية باستخدام طائرات دون طيار تحت اسم "اتحاد الدرون في الهند".
يذكر أنه يوجد نحو 500 شركة ناشئة لتصنيع الطائرات دون طيار في الهند، وتقدم الشركات خدمات واسعة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.