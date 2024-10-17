https://sarabic.ae/20241017/خلال-تغطية-الحدث-صحفي-هندي-يختفي-في-زبد-نهر-يامونا-1093880688.html
خلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديو
خلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لصحفي هندي غلبته الإثارة في موقع عمله، حيث غطاه زبد نهر بشكل شبه كامل أثناء تغطية الحدث. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T14:03+0000
2024-10-17T14:03+0000
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وأظهرت لقطات الصحفي الهندي ومعه زميله لحظة انجرافهما في زبد نهر"يامونا" شمالي البلاد رافعا يده ليمنع وصول المياه إلى الميكروفون. ويمر نهر "يامونا"عبر العاصمة الهندية نيودلهي، ويعرف أيضا باسم "جمنا"، وهو أطول رافد لنهر الغانج، حيث يعتبر مصدر للمياه العذبة لما يقرب من 20 مليون شخص.شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو فيديو أثار ضجة... مغربية تعرض كليتها للبيع مقابل شقةبعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو
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نادي الفيديو, مراسل, مراسل تلفزيوني, أخبار الهند اليوم, العالم
نادي الفيديو, مراسل, مراسل تلفزيوني, أخبار الهند اليوم, العالم
خلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديو
14:03 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 14:15 GMT 17.10.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لصحفي هندي غلبته الإثارة في موقع عمله، حيث غطاه زبد نهر بشكل شبه كامل أثناء تغطية الحدث.
وأظهرت لقطات الصحفي الهندي ومعه زميله لحظة انجرافهما في زبد نهر"يامونا" شمالي البلاد رافعا يده ليمنع وصول المياه إلى الميكروفون.
ويمر نهر "يامونا"عبر العاصمة الهندية نيودلهي، ويعرف أيضا باسم "جمنا"، وهو أطول رافد لنهر الغانج، حيث يعتبر مصدر للمياه العذبة لما يقرب من 20 مليون شخص.